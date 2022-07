積尼高遜伯樂　荷里活老牌導演卜羅富遜離世

曾與奧斯卡金像影帝積尼高遜(Jack Nicholson)合作無間的美國老牌導演卜羅富遜(Bob Rafelson)周六晚(23日)在睡夢中離世,享年89歲。

身兼編劇、導演、監製以及演員的他,於60年代成名憑執導美國著名樂隊The Monkees的音樂電影《妙樂狂歡》(head)而走紅。他亦是美國獨立電影史上的先驅,六、七十年代已與當時未紅的男星積尼高遜多次合作,其中包括《迷幻車手》(Easy Rider)、《天涯浪子》(Five Easy Pieces)以及《The King of Marvin Gardens》。其中他憑編導的《天涯浪子》提名《奧斯卡金像獎》最佳電影以及原著劇本。八、九十年代,他與積尼高遜繼續在《慾火焚身》(The Postman Always Rings Twice)、《浪蕩豪情》(Man Trouble)以及《小心女人》(Blood and Wine)中再度合作。

除了積尼高遜之外,卜亦捧紅荷里活影壇男星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger),2人曾在1976年的影片《人生激流》(Stay Hungry)中合作。