積尼高遜伯樂　荷里活老牌導演卜羅富遜離世

曾與奧斯卡金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）合作無間的美國老牌導演卜羅富遜（Bob Rafelson）周六晚（23日）在睡夢中離世，享年89歲。

身兼編劇、導演、監製以及演員的他，於60年代成名憑執導美國著名樂隊The Monkees的音樂電影《妙樂狂歡》（head）而走紅。他亦是美國獨立電影史上的先驅，六、七十年代已與當時未紅的男星積尼高遜多次合作，其中包括《迷幻車手》（Easy Rider）、《天涯浪子》（Five Easy Pieces）以及《The King of Marvin Gardens》。其中他憑編導的《天涯浪子》提名《奧斯卡金像獎》最佳電影以及原著劇本。八、九十年代，他與積尼高遜繼續在《慾火焚身》（The Postman Always Rings Twice）、《浪蕩豪情》（Man Trouble）以及《小心女人》（Blood and Wine）中再度合作。

除了積尼高遜之外，卜亦捧紅荷里活影壇男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），2人曾在1976年的影片《人生激流》（Stay Hungry）中合作。