傳有Dancer跌落升降台　AK火爆狂轟：第3次係疏忽！

人氣男團MIRROR今晚（25日）紅館騷即將上演，萬眾期待，點知有傳佢哋出師不利，本身尋日（24日）為開騷前最後總綵排，有指舞蹈員綵排到今早六、七點，但唔少舞蹈員由尋晚開始，就分別先後晒出全黑圖，包括本身都係舞蹈員出身嘅MIRROR成員Anson Kong及Frankie！

有傳多名資深舞蹈員、排舞師於Story寫道：「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利。一次事故睇清人性醜惡。」、「畀番少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人哋食米，唔好下下都話執生」、「自跳舞以來，感受最差一天。」等，繼而傳出昨晚綵排時，有資深舞蹈員跌落升降台，受傷入院醫治，估計今晚將冇法參與演出。

MIRROR成員當中性格較為火爆嘅AK，更一連出兩個全黑圖，並寫道：「致所有Dancer，每場表演你們都會使出渾身解數，在我們背後支持住我哋。沒有你們，演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角。一齊加油。我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個Show。」及「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」。

而Frankie則只貼上全黑圖，未有配字，不過今日佢再出Post就貼出金髮自拍，留言：「我冇事呀多謝關心，今晚Good Show！」即使意外公開新造型，不過字裏行間似乎表達出心中嘅敢怒不敢言。

東網就傳聞向MIRROR演唱會主辦方查詢，對方指暫時未有回應。