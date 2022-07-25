惹味東南亞　開啟味蕾

在這個悶熱的夏天，來點酸爽香辛的東南亞菜式，有開啟味蕾的作用。近日坊間除有有新開主題菜館，也有餐廳推出全新菜單，無論是傳統美饌，又或創意美食，都咁吸引。

視覺系越南菜

在這個講求打卡的年代，菜式都要夠靚夠搶眼！旺角越南Fusion菜餐廳NAM VIỆT NAM Café近日推出夏日限定菜單，菜式融合法國和東南亞的特色，NVN咖啡骨上放了棉花糖，淋上越南特濃咖啡，香濃甜美。惹火上身鹹檸豬頸肉在上桌後會點火，吃時有焦香，2道菜都是拍片之選。其他有差不多一尺蝦、越式發酵菜葉沙律、火龍杧杧蝦仁配脆蝦片等菜式，吃時配斑蘭奶蓋咖啡啤酒，又或是來一口飯後甜品富國島之椰子奶凍等，滿足視覺和味覺。

泰西北滋味

泰國每個地方都有自家的特色菜，早前於元朗開設的「尚泰太」，大廚夫婦是泰北人，菜式呈現西北和北部的風味，當中包括代表曼谷的街頭香燒豬頸肉、極級特濃湯牛肉船河，來自北部的泰媽秘傳角豆炒自家製泰式燒肉、家鄉惹味鯽魚沙律，其他有秘製南瓜肉片炒蛋、泰北家鄉冬陰豬手鍋和街頭風味炸雞皮等。另外，餐廳還有如猛料爆炸蟹、猛料爆炸大頭蝦和咖喱軟殼蟹大包等海鮮菜式，讓客人感受到地道美味。

泰國路邊風

每次去泰國，大家都愛去夜市「掃街」，當地的路邊小食相當受歡迎。大角咀開的「泰好餸」，走的是親民路線，泰國籍店主Bonnie來港多年，認為曼谷菜式較受各人歡迎，除香料外，還多用椰奶入饌。店內有多款地道小菜，如泰式帕靚咖喱豬肉、綠咖喱飯、冬蔭公和泰式炒貴刁等，雖無華麗造型，但有紮實的味道，這裏更推出近年流行的泰式2餸飯，每日供應約16款菜式讓客人選擇，如香葉肉碎、南瓜咖喱等，再買一包手袋造型的巨型泰式奶茶，夠晒風味。

星馬主題

除了越南和泰國菜，星馬美饌亦同樣吸引。香港JW萬豪酒店的The Lounge於8月推出星馬主題自助午餐，當中有無限供應的肉骨茶、新加坡喇沙、馬來西亞咖喱雞、特色椰漿飯及檳城炒貴刁等菜式，餐廳還有健康沙律吧和招牌即食麵檔，選擇都相當多，吃飽來點甜品和消暑雪糕，分外滿足。