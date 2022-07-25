最新消息︱林志穎神志清醒能簡單對話　目前無法拼湊完整事發過程

台灣男星林志穎上周五（22日）開車接載6歲兒子Jenson時，於桃園市中正北路發生嚴重車禍，林志穎身體多處骨折，甚至有傳面骨碎裂致毀容需動刀重整，需採取「內固定」方法放鈦金屬。今日（25日）即事發第4日，其弟弟林志鑫與其經理人現身記招交代林志穎最新情況，表示林志穎目前情況逐漸好轉、神志清醒，能夠進行簡單對話，亦在醫療團隊評估下將會進行手術，但礙於私隱理由不會公布手術詳情，後續林志穎需要時間進行復原。而提到事發經過，只有林志穎本人最清楚，經理人有嘗試跟他溝通，但他目前沒有辦法拼湊完整過程，待好轉後再向相關單位說明。另外，林志穎不想太多人關注其事件，謝謝外間的關心，也再次多謝幫助的熱心民眾。

至於林志穎弟弟林志鑫則補充：「第一時間大嫂接到熱心民眾的電話，我們一家人趕到醫院，才知道這件事情，二嫂（林志穎妻）和我有嘗試與志穎對話，但他的身體狀況還無法拼湊起整件事情，希望社會大眾不要再揣測事情的經過與原因，經過這次的事件，這會是最後一次公開說明志穎的狀況。」林志鑫亦表示，對於車禍意外發生當時，多位前來協助救援的好心人，公開感恩稱眾人為「英雄」，並說等待林志穎身體狀況穩定後，家人會親自拜訪道歉。

今日稍後，林志穎所屬的「吉米工作室」於社交網上載最新聲明，補充指這幾天已陸續聯絡「救命恩人」，已經由經理人與家人親自或透過他人表達由衷感謝之意，同時亦表示歉意。另感謝合作廠商能夠體諒林志穎目前狀況，願意延後工作。