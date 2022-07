藝人林盛斌(Bob)不時成為網民討論焦點,連帶家人都備受關注,曾與Bob父女檔亮相節目《爸B也Upgrade》嘅大女霏霏(Faye),近日於社交網自爆不但曾因身形肥胖感自卑而見社工,更早於小學四年級時壓力爆煲,一度有輕生念頭:「我都幾早熟,我四年班左右有一種自殺嘅念頭,嗰陣時就好大壓力好想死。當時嘅我剩低坐咗喺度諗,究竟我咁樣做其實係咪真係有效?我咁樣逃避真係解決到現況咩?解決唔到,所以我就尋找自己嘅興趣!每個人都有一個自己嘅世界,唔好抱怨試吓搵佢出嚟吧。」幸好靠自己成功走出陰霾。惟此事卻觸動網民神經,直指Bob對女兒欠關心,Faye即爆粗護航:「至少喺我眼中,佢喺凌晨返屋企,做完嘢流晒汗,返到嚟入嚟我哋間房,望我哋幫我哋執嘢,一有空閒時間同我哋出街去沙灘去食大牌檔。對唔住但係如果你唔鍾意我老竇嘅,fxxx off I do not care.」