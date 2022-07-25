杜國威奪榮譽大獎　林家棟拎劇本獎憶痛苦日子

《香港電影編劇家協會會員大會暨頒獎典禮2022》日前舉行，公布今年「榮譽大獎」由杜國威（杜Sir）奪得，與他亦師亦友的謝君豪負責頒獎，謝君豪感激對方說：「感謝杜Sir寫了『南海十三郎』這個角色給我，這個角色讓我演了30年，沒有他就沒有演員謝君豪。」杜Sir從謝君豪手中接過獎項後分享感言：「我一生都拿着筆，教書時拿粉筆，寫劇本時拿原子筆，我仍會繼續『揸筆』。編劇就像在雕花瓶，滿心歡喜雕了一個很靚的花瓶，然後被導演擲碎了；這些年，我也被無數導演擲碎了無數花瓶，但能享受雕花瓶的樂趣，就已足夠。」

而頒獎禮亦追頒「2021年度推薦劇本獎」予《殺出個黃昏》的編劇林家棟及何靜怡，家棟於台上回憶創作劇本過程，他說：「幾年前，《殺》片已經寫了30幾稿，但仍不行，過了幾年，我以為靜怡已放棄，誰料我在內地拍戲時，又收到她的一稿，原來她仍在堅持。那次的劇本接近了，我回港後便推進項目。回憶創作過程，寫完、睡着，讓靜怡改，她改完給我，到她睡了，我改好，又叫醒靜怡再改⋯⋯為了寫好這個劇本，我倆在公司睡了無數個晚上。」