鄧麗欣張繼聰玩90年代日劇風　發揮搞笑潛能

女星鄧麗欣（Stephy）、張繼聰（阿聰）、林明禎等演出的電影，雖然於中秋檔才上映，但團隊近日率先為觀眾驚喜，為配合故事內容，特別拍攝一首以叉燒為主題的歌曲《叉叉叉Love Song》，並邀得阿聰及Stephy主演MV，前者更親自作曲，MV中大玩80、90年代日劇風，趣味十足，而二人更流露出搞笑潛能，當中Stephy更獲該片導演陳詠燊大讚其實是搞笑能手。

向來有搞笑細胞的阿聰，無論於片中及MV均出盡力發放笑彈，他說：「MV的演繹是跟劇本做，唱着輕鬆歌詞，但樣子很用力去演，是依照以前那輩這樣做，跳着勁舞，卻唱着別的東西，哈哈！大家對這部戲很有愛，願意出一分力，很值得推介，因為套戲是講家庭講愛。Sunny（陳詠燊）導演好叻，叉燒是屬於香港人的一種食物，不是很貴，但都是由細食到大，我們平時不會刻意去食叉燒，但去到外國生活，很久沒吃過香港美食，就會想起叉燒飯，像家人一樣，放在面前不會珍惜，但沒見一陣子總會掛念。」而該曲日前舉行MV首播禮，阿聰與陳湛文代表出席，氣氛熱鬧！

身在美國出席《紐約亞洲電影節》首映的陳導，雖然未能出席MV首播會，但仍然遠距離為電影出力，他於當地與觀眾分享是次電影故事創作，獲海外觀眾歡迎，完場更獲鼓掌支持，不少觀眾爭取機會排隊近距離與導演接觸及拍照留念。至於香港日前亦舉辦《紐約亞洲電影節》優先場，反應不俗，除了阿聰及陳湛文出席，林明禎就透過視像現身，於映後與觀眾交流。