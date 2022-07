《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚(24日)圓滿結束,所有獎項已塵埃落定,觀眾和粉絲對頒獎禮有彈有讚,大讚今次非一般頒獎禮,儼如大型音樂會,但有網民、粉絲卻質疑賽果,為MIRROR的人氣成員姜濤、Anson Lo、唱作新人王林家謙沒有得個人獎等抱不平。

華納唱片昨晚一共擸了5個獎項,包括衛蘭的《It's OK To Be Sad》和《記憶棉》MC張天賦得金曲獎,MC更奪得男新人銀獎,張蔓姿則獲女新人銅獎,洪嘉豪則獲頒「年度最佳進步獎」,但華納卻全體歌手「缺席」,盛傳他們不滿賽果,最爭議是在叱宅和Chill Club都奪得男新人金獎的MC,竟然要屈居曾比特之下只攞得銀獎,所以作出缺席抗議。

華納今日(25日)回應:「非常感謝香港金曲頒獎禮,給予華納歌手的鼓勵及支持。昨晚沒有派員出席頒獎禮,原因衛蘭因為演唱會完畢,放假飛到了去旅行不在港。洪嘉豪、MC張天賦、張蔓姿剛好有工作在身,撞期未能出席。」