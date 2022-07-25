電競機王終抵港　首購送大量配件？

最近有唔少旗艦級手機到港，電競神器ASUS ROG Phone 6系列是其中之一。此機搭載最新Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，6.78吋AMOLED屏幕支援165Hz刷新率、720Hz觸控採樣率與23ms觸控反應時間，同時AirTrigger 6側鍵擁有「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」三種感應模式，支援20種遊戲手勢。其他賣點包括全新GameCool 6 散熱系統及6,000mAh超大容量電池。

港版共有3個版本，包括ROG Phone 6 16GB/512GB（幻影黑 / 極光白）及網店獨家型號12GB/256GB（幻影黑），兩機同於7月21日起開售。定位最高有限量推出、配備彩色後置幻視屏幕的ROG Phone 6 Pro 18GB/512GB（極光白），7月21日起接受預訂，並於8月7日或之前派貨。

全系列均送Aero專屬保護殼及65W快充充電器，即日至8月2日期間選購再送空氣動力風扇6、專用DEVILCASE保護殼及原廠玻璃保護貼。另外，舊ROG Phone用家首購期內選購並於ASUS活動網店登記，更可額外換領Kunai Gamepad 3保護殼一個。

同場加映︰Nothing開賣

除了ASUS ROG Phone 6，另一機王Nothing phone（1）亦終於在港開售。獨家發售電訊商CSL Mobile更由即日起至2022年7月31日假尖沙咀開設Pop-up Store，期間展出Nothing phone（1）。首100名1O1O或csl.現有客戶購買可免費獲得 Nothing限量版Tee一件或充電器一個，禮品數量有限，送完即止。