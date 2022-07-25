MIRROR演唱會︱12子空降型爆登場　勁歌熱舞震撼紅館

「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」吸引大批圈中人捧場，包括汪明荃、鄭裕玲、ViuTV高層魯庭暉、組合ERROR成員肥仔、193、阿Dee及保錡、謝安琪和老公張繼聰及仔女、男子組合P1X3L、師妹女圑COLLAR等。

演唱會於8時45分開場，MIRROR化身銀河宇宙守護隊，全場哄動，被吊在半空的12子緩緩跌落舞台，寓意成功空降紅館。12子在煙花及震撼紅館的尖叫聲下，勁歌熱舞連唱3首圑歌，包括《Innerspace》、《Reflection》及由Tiger、Jeremy負責Rap《All In One》。之後由Jer在鋼琴家的伴奏下，單飛打頭陣獻唱《黑夜不再來》，之後Jeremy、Frankie、Stanley、Anson Lo輪流「Solo」。MIRROR 12子熱唱勁舞3首圑歌後，由Jer單飛打頭陣，在鋼琴手的伴奏下唱出《黑夜不再來》，而他站在來回移動的天橋上，感覺有點牙煙，到Jeremy獨唱《半》，之後輪到Frankie及大露背的Stanley獨唱，而4子同台合唱，也沒有交談半句，終於到姜濤上台，他深情演繹了《作品的說話》。