玩轉感謝祭　女優瞓身回饋

唔少日本AV女優都會搞感謝祭活動，親身招呼一班男粉絲，以親切又瞓身嘅態度令粉絲感受到女優對佢哋嘅愛，更加可以感受到女優為佢哋帶來真實嘅快感，真係開心又興奮呀！

招呼周到

喺Moodyz出品嘅《從現在開始去我家可以嗎？突然素人感謝祭》中，被稱為「永遠榮譽處女」嘅花蕾親身出動回饋班粉絲，佢對粉絲可以話有求必應，亦貼合晒佢哋嘅口味，例如有粉絲鍾意花蕾對腳，佢就任對方又摸又錫，有粉絲想花蕾做佢老婆仔，佢就即刻下廚煮幾味，想同花蕾拍拖行街的話，佢就會即刻變身做溫柔女朋友拖手散步，花蕾甚至叫埋好朋友癡女天后AIKA幫手，滿足粉絲玩3P嘅願望，認真體貼到極！

胸夾引爆

由片廠Royal推出嘅《發射無限制 巨乳粉絲感謝祭》入面，水原美園係近期人氣高企嘅J奶巨乳妹，佢明白到自己得到咁多粉絲支持，全因能夠充分發揮胸前對J奶嘅威力，所以喺今次嘅感謝祭中，佢貼身招呼班粉絲時，除咗請佢哋食波餅，仲會瘋狂地使出胸夾引爆！不過，粉絲被引爆之後唔使擔心回唔切氣，因為美園會施展其熟練床技令粉絲雄風再起，想爆發幾多次都冇問題啦！

簡評

日本AV界嘅感謝祭系列主要為大家帶來真實感同歡樂感，所以演出嘅男粉絲到底係真定假就無需要考究，當係一場真人騷型式嘅AV作品嚟睇就已經足夠。今次為大家介紹嘅兩部感謝祭作品中，本仙最鍾意花蕾主演嘅《從現在開始去我家可以嗎？突然素人感謝祭》，原因係花蕾對待每位粉絲都夠晒貼心，滿足對方不同要求，炮製出歡樂氣氛嘅同時，又有不同床上玩法，加上佢仲為粉絲煮飯又同對方拍拖行街，更添溫馨和諧。