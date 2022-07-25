陳豪透視裝出席活動　叫唐詩詠穿水着賀高收視

藝人陳豪與唐詩詠今晚（25日）現身無綫新劇《白色強人II》在商場舉行的首播活動，跟現場觀眾一齊欣賞首集。陳豪的上衣若隱若現，陳豪講笑謂：「為增加收視唯有去盡啲。其實我唔係刻意，件衫係我喺馬來西亞買，近期大隻咗唔介意咁著。（再性感啲？）睇吓收視幾多。」問到若收視好，可會穿泳褲慶祝？陳豪即指著詩詠說：「叫佢著泳衣！」詩詠將波交回對方說：「有陳豪加入真係太好，啲性感任務交托佢身上，我想睇佢著單車褲。」陳豪笑言會相當引人入勝。

陳豪透露近期太太陳茵媺很努力做運動並練出六塊腹肌，自己受對方感染也要勤加鍛鍊，並自認一直都有六塊腹肌。詩詠大爆之前跟陳豪在深圳拍劇時，每天都會見到對方在健身室操練：「佢每次都舉重，我聽到佢叫嗰把聲，場內嘅健身教練都望住佢，聽到好振奮。」陳豪即自嘲說舉最細的啞鈴，但叫最大聲，人未到聲先到。另外，講到該劇已在內地播畢，但網民認為人物分線及愛情線太多，陳豪坦言拍攝時得到很多專業醫生協助，但想不到觀眾的重點只落在愛情線上：「我覺得其實拍得幾好，仲用咗好多音樂同節日去包裝，令人幾有共鳴。（因為你浪漫之人。）咁我內裏係浪漫嘅人。」

至於詩詠角色被指不討好兼有點麻煩，詩詠坦言明白觀眾想見到劇中她與馬國明這對結婚，但大家未必體會得到一個女人失去了兩次BB的痛苦，並會因此而不想面對另一半，故才會如此演繹及選擇：「現實中我有朋友係冇咗幾次BB，佢話望住自己老公真係好痛苦，所以我好明白個角色感受，將朋友嘅睇法投入角色。」