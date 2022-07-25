白色強人II︱郭晉安張曦雯單靠眼神拍拖已夠Sweet

藝人郭晉安（安仔）與張曦雯（Kelly）今晚（25日）現身劇集《白色強人II》首播活動，2人在劇中飾演一對，講到親密場口，安仔說：「唔敢，我會緊張，佢係白色公主。（太太唔畀？）今日唔講佢，我會唔識講，我講笑咋！」Kelly指二人不用有任何親熱動作已經很有感覺：「因為我哋平時喺醫院冇乜親密舉動，所以有少少已經好夠，其實我個角色都好想拖吓佢，但因為喺醫院要好正經。」安仔稱二人單靠眼神已經愛意滿瀉。

談到該劇在內地已播畢，Kelly稱見到很多網民留言大讚他們這對很Sweet：「陳豪係新加盟，佢飾演我前度，佢個角色好吸引人，初時啲網民都好想我同陳豪一齊，但後來睇睇吓，網民就好想我同安仔一齊。」安仔表示最喜歡其中一場婚紗戲：「劇中講我哋結婚，講佢為咗我話唔着高跟鞋，感覺好冧，我哋係用對白帶出我哋嘅關係。」

對於網民批評今輯較上輯遜色，安仔認為見仁見智，當中探討關於開放藥物名冊的話題屬世界性，很值得關注，但未必每位觀眾都會關心，另有指劇集支線太多，2人自言他們的場口很集中及貫徹，有網民稱上集的李佳芯未有演出，令第二輯失色不少，Kelly謂她有在對白上提起佳芯，屬於開放式設計。

另外，安仔另一套劇集《回歸》仍在播放中，加上《白色強人II》播出，雄霸兩線劇，他說：「唔好自己打自己，我好少出現呢種情況，《回歸》收視有近20點，希望兩線劇收視都有增長，我對新劇有信心。」而Kelly近期以長髮造型示人，網民讚女神終於回歸，Kelly說：「都係睇角色，我係為嚟緊套劇而駁髮，不過駁髮令我冇覺好瞓，『銀』住個頭，其實我長髮短髮都鍾意，睇角色需要，我冇所謂。（長髮短髮都係女神？）我自己覺得係。」