喺現今網紅當道嘅年代，只要打開社交頻道便可以搵到唔少養眼又性感嘅網紅，而當中又點少得韓國網紅呢？其中就有呢位唔單止樣靚，身材更正嘅柳莉顏喇！

與別不同

作為韓國人氣網紅之一嘅佢，外形真係勁正，前凸後趷嘅身材，配合貼身迷你裙，極具曲線美，一對修長美腿更係令人流晒口水。佢最為迷人嘅地方，更在於散發出一股姊系氣質，同青春樣貌有啲反差嘅成熟韻味，同其他網紅好與別不同，只係點解佢嘅氣質會咁特別呢？

話說佢以網名「Yu Rain」喺韓國網絡爆紅時，唔少人都覺得佢相當面善，其後佢喺社交平台上公開自己嘅身份，原來佢就係人氣賽車女郎柳莉顏，大家才恍然大悟，事關佢係唔少男士心目中嘅美腿女神，同時大家亦明白點解佢擁有年輕美貌卻散發出成熟嘅氣質，原因係佢今年已經33歲，不得不慨嘆，韓國女生真係駐顏有術呀！

人氣飆升

早喺2014年佢以賽車女郎身份出道，憑住迷人外形，尤其係一對美腿相當煞食，到2015年可謂佢嘅事業轉捩點，事關先後喺首爾車展及房車超級賽上亮相，成功令人氣爆發，同時佢又喺遊戲展擔任活動女郎，性感嘅造型不但令佢成為全場焦點，更令佢嘅名字成為網絡熱搜詞。

人氣飆升後，佢嘅工作範圍亦廣及格鬥比賽嘅舉牌女郎、車模及DJ等，亦因為咁嘅緣故，2016年開始經營社交平台。既然係咁，點解佢又會以另一藝名開始網紅事業呢？原來一切係無心插柳之舉，2019年佢為咗區分工作及私生活，便以「Yu Rain」之名經營IG平台，並分享各種福利相，卻估唔到令佢爆紅。及至今日，佢一邊經營網紅事業，一邊繼續賽車女郎工作，吸金力真係超勁！

Profile

出生地：韓國

身高：172cm

三圍：36D-25-35

老實講，如果柳莉顏當初唔係喺社交平台表露賽車女郎嘅身份，真係估唔到佢嘅年齡已經係3字頭，絕對係網紅界嘅美魔女。如果大家想了解佢多啲，就要Click入佢嘅社交網，當然唔少欣賞佢嘅性感福利照啦！