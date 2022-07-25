區明妙慘被古惑仔拍裸照　成功奪去孔德賢「初吻」　

無綫新人區明妙（妙妙）日前為一場被古惑仔迫拍裸照戲份拍攝，而孔德賢（Danny）就英勇救佳人，更被妙妙奪去螢幕初吻。Danny事後指當時非常怕羞，心跳加速，大讚妙妙是好對手。

現年21歲的無綫藝人區明妙向來受網民「歡心」，曾被指激似韓國Twice成員周子瑜的她，被封為「港版子瑜」，社交平台擁有近10萬粉絲。近日她繼續被監製起用，拍攝新劇《你好，我的大夫》，更在劇中有不少挑戰。日前，她就於天台拍攝一場被迫拍裸照的戲份，堅持不用眼藥水上陣的她相當專業，更成功奪走Danny的螢幕初吻。

區明妙於劇中被古惑仔捉上天台，強迫拍裸照，她透露近日與Danny拍了一場「錫錫」戲 ，自爆奪了對方的營幕初吻。她受訪時謂：「我同Danny條感情線係好悲慘。（有冇親密鏡頭？）我攞咗佢嘅螢幕初吻，我自己嘅螢幕初吻喺拍《愛上我的衰神》時已經畀咗許俊豪。（有冇教佢？）冇呀！我拍時唔知，拍完佢先同我講，之前《婚後事》我都有咀戲，（有冇男朋友？）冇！可以放膽去錫。」

而Danny向來好動，雖然於此劇中他飾演中醫，但都有不少動作場口，他笑言不怕辛苦，想趁後生拍多點動作戲，自言最想嘗試做臥底角色。而說到與妙妙的接吻戲，Danny謂：「我一定會記住，螢幕初吻係畢生難忘，拍時大家一定有怕羞，（佢係老手嚟！）佢係成日錫，我係第一次，初頭錫臉唔敢錫落嘴，但導演話唔收貨，最終錫落嘴，但係同妙妙拍戲好開心，佢年紀細細，但演技好好，好專業，我自己嗰一刻都緊張，心跳加速。」