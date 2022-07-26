【是日通勝】

農曆六月廿八

壬寅年 丁未月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：晚上11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、捕捉、納財

忌：安葬、修廚、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：21、27、33、34

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業發展遇阻力，只要肯努力，可扭轉頽勢。

金牛座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

雙子座：比上不足比下有餘，謀事夠專心就沒有麻煩。

巨蟹座：心態保持樂觀，就有機會得到幸運之神關照。

獅子座：迎來幸運的一天，財運特別好，但切忌貪心。

處女座：事業上不乏發展機遇，好好把握，成功在望！

天秤座：努力為目標奮鬥，運勢稍遜也不能阻你成功。

天蠍座：或有意外進帳，但不能強求，亦要見好就收。

人馬座：健康就是財富，保持心境開朗，身體不會差。

山羊座：頭頭碰着黑，適宜放慢腳步，好好檢討自己。

水瓶座：縱使運勢比人強，也謹記抱持一顆謙卑的心。

雙魚座：感情生活受霉運干擾，紫水晶有助增強魅力。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）狗 是非多

鼠：心態正面，即使遇上挫折也不影響心情。

牛：事業運大不如前，今天需面對許多難題。

虎：人際關係好，容易與同事建立良好默契。

兔：財運一般，收入比預期差，宜量入為出。

龍：心浮氣躁，言行易失控，小心惹上是非。

蛇：工作盡責，進度理想，距離成功非常近。

馬：幹勁十足，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

羊：人緣運上升，適合聯誼會友，可望盡興。

猴：桃花旺，出門易有艷遇，單身者要把握。

雞：春風滿面，人品受讚許，有利拓展人脈。

狗：是日沖煞，宜少說話多做事，保持低調。

豬：頭腦清晰，做事有條理，表現易獲賞識。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

面形大配對

不論合作或找配偶，最重要是啱嘴形，合則可以長久，而在面形上，也可以找到一些玄機。

五行屬木的面相是窄長，尤如馬面一樣，如陳欣健、奇洛李維斯等便是。

木面人最喜歡便是水型面的人，水是生木的，水可以為木帶來滋潤，令其茁壯，即是可以令到木面人的運勢穩步向上。木是忌金的，逢金面人，則金木相伐，爭鬥不斷。

火型面的人是頭尖、下巴尖，大陸網紅「蛇精男」便是，最喜歡配上木型面的人，木火通明，可以令火勢興旺，發揮優勢。火面人最忌是水，水火相沖，兩者走在一起，會發生很大的摩擦及怨恨。

土型面人的肉較厚而實，肉多但不是浮腫的一類，有一種敦厚的感覺。最喜歡配上火型面人，火土相生，最有利的便是財運的增長。土型面人最忌木，木面人會把其剋制，拖累其運勢向下。

金型人的面形是方形的，骨感較重，最宜配上土型面人，土生相生，最有利從事金融、管理的金面人。金忌火剋，火可以把金熔掉，火面人可以很快令金面人的運程拉低，招致大損失。

水型人的面相是飽滿的，肥姐沈殿霞便是，最宜配搭金面人，金水相生，可速發。最忌配上土面人，令其渾濁，一生人也不會快樂。