MIRROR「空降」紅館　騷前爆墮台意外

風靡全城的MIRROR演唱會終於揭幕，12名鏡仔型爆從高空吊住登上紅館舞台，以勁爆舞曲秒速炒熱現場氣氛，鏡粉的尖叫聲不停。開騷前卻驚爆發生意外，有人跌落台送院！

男團MIRROR首個紅館演唱會昨晚在連串非議聲中開鑼，吸引大批圈中人捧場，包括汪明荃、鄭裕玲、MakerVille高層魯庭暉、組合ERROR、張繼聰與謝安琪及子女、男子組合P1X3L、師妹女團COLLAR等。演唱會於晚上8時45分開場，MIRROR化身白馬王子現身，全場哄動，被吊在半空的12子緩緩降落舞台，寓意成功空降紅館，12子在煙花及震撼紅館的尖叫聲下，勁歌熱舞連唱3首團歌《Innerspace》、《Reflection》及由Tiger、Jeremy負責Rap的《All In One》。

MIRROR氣勢銳不可當，鏡粉昨日中午開始攻陷紅館場外，在鄰近車站、場館外打蛇餅應援，場面壯觀。其實昨晚入場的歌迷分別持有實名制及非實名制的門票，其中因實名制門票的持票者需要先到帳篷核對身份，符合者綁上手帶並要在手上蓋印識別，因過程需時，所以約下午4時已有持實名制門票人士排隊輪候。見現場設約20個攤位進行查票及辦手續，約7時許，每個攤位已有逾百人排隊。

持實名制門票入場的鄺先生受訪時表示：「實名制買飛都幾方便，（可以遏止炒黃牛？）都可以，知黃牛黨炒得好勁，令歌迷買唔到，我係實價買飛，怕多人都提早咗一個鐘嚟，排咗半個鐘辦手續。」至8時許，大批歌迷開始排隊入場，但過程頗混亂，出現多條人龍，有歌迷投訴入場指示不清晰，每位入場人士有一件雨衣及風扇仔作為贈品。

其實今次鏡仔開騷鬧出很多是非，繼有鏡粉插爆門票開售系統失誤，又狠批實名制安排混亂，再有姜濤國際歌迷會涉嫌炒飛等負面新聞，開騷前夕一班參與演出的舞蹈員更群起爆大鑊，在網上晒出全黑圖爆粗寫道：「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利。一次事故睇清人性醜惡」、「畀番少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人哋食米，唔好吓吓都話執生，執你老X」、「自跳舞以來，感受最差一天。」等。

AK發黑圖 姜濤「平安論」秒刪

據悉，前晚總綵排時發生意外，有3名舞蹈員先後跌落升降台要送院，由於連日來綵排時間急趕，眾人已身心疲累，加上舞台一些機關操作錯誤，較早前已有舞蹈員曾出事受傷，意外頻生，卻竟有人說：「要小心啲，執生！」即激怒一班舞蹈員，覺得主辦方罔顧他們人身安全，所以出甫公開譴責。而舞蹈員出身的成員Anson Kong及Frankie都發出黑圖「幫口」譴責，AK指在他心中，舞蹈員也是主角，寫道「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」。姜濤則曾出甫希望眾人可以平安，但很快刪除，而就舞蹈員跌傷一事，有關方面表示沒回應。