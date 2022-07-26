次次減肥都唔成功？試下7日纖自然排毒啦！

【特約報道】好多營養學家都講過，我哋如果想要保持健康和長壽，就必須要有均衡的飲食、有效的消化和適當的排泄。我哋吃的食物，經過身體消化和吸收後，會排除一些我哋身體需要消除的東西。通過遵循 ReCleanse 全身清潔和恢復活力計劃，你可以啟動、刷新和支持你身體的自然排毒和淨化，讓你的健康煥發光彩!

使用7日纖全身排毒淨化套裝，只要7日就能讓你大變身！

7日纖草本淨化套裝是一個安全、有效的7天全身排毒套裝。當然全身排毒是一個漸進的過程，因個人體質不同，所需時間亦有不同。在定期使用和重複使用的情況下，通過結合超過25種草本配方的功效，可以支持和加強全身的自然淨化能力。從而使身體裏的有毒物質失去活性，然後被轉化、過濾和清除，令身體來一個Re-boot!

通過“7日纖”深入地進行身體淨化和排毒，能有效地減掉多餘體重，同時使您的身體得到康復和維持最佳的身體機能。

7日纖草本淨化配方不含麩質，100%純素食，不含大豆、乳製品、雞蛋、香料、色素、防腐劑、甜味劑、轉基因成分。在短短7日內，幫你改善一般健康、消化和能量水平！

7日纖Easy Recleanse

•7日膳食計劃，自然排毒系統

•改善消化飲食習慣，減掉多餘體重及毒素

•排走身體血液重金屬及廢物

•提升專注力和精神敏銳度

•促進健康膚色，改善睡眠質素

銷售點：美嘉大健康

門市地址：觀塘鴻圖道62號鴻懋大廈11樓

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