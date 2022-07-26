仁濟醫院全港賣旗日2022/23

【營業資訊】仁濟醫院於7月20日舉行的全港賣旗日經已圓滿結束。面對反覆的疫情，令原本應是學生放暑假及參與賣旗義務工作的理想日子變成上課日。同時，這天亦是上班日及DSE放榜的大日子，致使今屆全港賣旗日的義工招募工作遭遇重重困難。承蒙部分學校、社福單位、工商機構、宗教團體及義工組織的鼎力相助，是次參與賣旗的義工人數最終超過4,000名，讓活動得以順行舉行。與此同時，各企業單位及善長亦慷慨捐款支持是次活動，以支援仁濟醫院為長者、青少年、幼兒及殘障人士提供的照顧服務。

仁濟今年再度與San-X合作，邀請到可愛慵懶的「輕鬆小熊」參與全港賣旗日，成為旗紙主角，其慢活的生活哲學，得意且充滿療愈感的造型，深受大小朋友的喜愛。一眾義工無懼由上周五開始懸掛的酷熱天氣警告，頂着高達35度的高溫及猛烈的太陽在全港各區街頭落力賣旗，仁濟醫院董事局葉恭正主席衷心感謝各義工的熱心參與，以及各贊助機構和善長的熱心支持，一眾董事局及顧問局成員包括葉恭正主席、孫蔡吐媚副主席、鄭斯堅副主席、方力浩總理、鮑誠業總理、潘偉業總理、蔡高燕姬總理暨大會副主席、祝松福總理、古鎧綸總理、王亞明總理、蘇陳偉香永遠顧問及馮卓能永遠顧問亦親身到荃灣區為義工們打氣。藝人黃澤鋒及孫慧雪亦帶同家人及小朋友親身出席支持，與董事局成員一起賣旗，落力向市民募捐，將善心傳遍香港每個角落，攜手回饋社會。不少市民皆響應藝人及義工們的號召，紛紛慷慨解囊，分享愛心及暖意。

另外，仁濟更獨家設計特別版「金旗套裝」，別具紀念價值，捐款港幣$100即可獲贈全張金旗乙張，數量有限，先到先得！