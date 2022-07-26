七夕情人節　濃情獻禮製造浪漫

提提大家，下星期四就係農曆七月初七的中式情人節。在平淡的日子之中，不妨趁着佳節將至為自己和對方製造一些小驚喜，增進彼此間的感情。如果你實在想不到送甚麽禮物給對方，可以參考吓今季各品牌推出的七夕限定產品，從服飾到鞋履樣樣俱全。每一件的設計都極有心思，總有一件可以表達到大家的濃情蜜意，讓感情加倍升溫。

可愛史諾比漫畫服裝

今年情人節又點少得可愛漫畫風的限定服飾，如果另一半愛看漫畫，BOSS與PEANUTS的聯名系列絕對是送禮之選。Snoopy與Charlie Brown及好友們之間近一萬八千個溫暖的連載故事，是今個情人節系列的靈感泉源，加上在設計中注入新Logo，令到整個系列充滿煥然一新的前衞感。今次系列推出多款多款夏日必備休閒單品，大多數為男女可穿的Unisex風格，作為情侶服也很合適。

專屬女士的情人節服飾

融合精湛工藝與當代浪漫風格的Loro Piana，今夏特別為女士打造了一系列情人節服飾。今次特別設計了象徵戀人的心形印花，心形圖案的中央加有品牌徽章圖案以彰顯身份。當中包括超大連帽飛行員外套、易於穿着的套裝、充滿摩登風情的百搭Polo衫和Tee恤。配合寬鬆剪裁，穿上後自然舒適又時尚，每一款都分別有大理石色（Candoglia Marble）或紅色（Lili Marlene）選擇。反覆出現的條紋圖案是品牌獨創的標誌性設計，全系列兼具實用性和舒適性。

紅白教主高調示愛

如果你男女朋友剛好是「神徒」就千萬不要錯過Valentino「以愛環繞」七夕限定系列，事關最近教主Anson Lo演繹了這一系列的服飾，非常養眼！忠實「神徒」就算唔入手都要睇吓。整個系列包括男，女裝的經典襯衫、T恤、Hoodie、連身裙以及暢銷的Mini Locò手袋特別版和配飾。設計以白紅色調為主，搭配紅心VLogo標誌，充滿濃濃的愛。

舒適情侶波鞋

除了衣服首飾，情侶款波鞋也是送禮首選。HOGAN在今個七夕佳節推出情侶鞋款。限定男裝鞋款H580的鞋墊，根據空氣動力學設計及用上記憶棉製作，能符合不同腳形。鞋側印上手繪愛心，搭配特別設計「I LOVE YOU」 表白字句鞋帶，讓大家展現愛意。而女裝款Rebel限量版運動鞋，採用超輕鞋底搭配後跟的線條設計，同樣加入了記憶棉鞋墊，帶來舒適腳感。系列的特別之處是，男女款式都有以「心鎖」及「鑰匙」為元素的鞋帶扣飾，行走之間擺動超有趣味。