男神崩壞！畢彼特舊作「飛機頭」造型夠驚嚇

「荷里活影壇男神」畢彼特（Brad Pitt）在銀幕上向來愛玩造型，不過並非每個造型都被影迷受落，有時偶然也有失手。而畢佬「未紅時」就曾經因為一個角色的造型而被笑到今時今日！

畢佬於1991年曾在一獨立電影《舊歡如夢》（Johnny Suede）擔任男主角。影片是一部復古的喜劇，故事講述畢佬飾演的Johnny Suede是一名有態度的年輕人。他一心想成為偶像Ricky Nelson一樣的搖滾明星。他擁有所有的偶像的特質，除了一雙黑色麂皮鞋。一天晚上，他離開一家夜店後，一雙黑色的麂皮鞋從天而降到他的腳邊。故事夠Cult之外，就連片中畢佬的造型亦相當另類，其中他的騎呢「飛機頭」髮型最為搞笑！最終此片的票房成績一敗塗地，北美累積票房僅收90,091美元（約70.6萬港元），由於影片的成本高達50萬美元（約392萬港元），因而令片商蝕到入肉！

除了《舊》之外，畢佬於1992年的另一部作品《卡通奇遇結良緣》（Cool World）亦好鬼搞嘢！影片是以真人與卡通混合而成，飾演探員的畢佬與卡通女郎大做對手戲。難度極高！最終影片同樣慘敗收場，北美票房僅收1,411萬美元（約1.1億港元）排全年票房第88位。而口碑方面，在「爛蕃茄」網更只得4%平均好評。認真慘情！