《東張》女神收「姦斬令」！陳庭欣李旻芳諗計自保

無綫資訊節目《東張西望》經常製作不少專題報道引起社會關注，惟追訪難免踩界令一眾主持安全受到威脅，繼早前利穎怡被施襲後，近日再有「東張女神」收到「姦斬令」，直指她得罪某「集團」，內容充滿粗言穢語同時語帶兇狠，甚至聲稱得知該女主持的住址，恐嚇將會報復，揚言先姦後斬，斬後更要掉去餵魚餵狗，據知涉事「東張女神」即向節目負責人備案，令台前幕後同事引起一片恐慌，眾《東張》女主持即加強戒備，有指李旻芳搵老公黃耀英貼身陪同返工，陳庭欣返工放工都由男友名下專車接送，而新加入、出身富裕的落選港姐王嘉慧，則正物色專業保鏢，24小時貼身保護。

陳庭欣接受東網訪問，表示：「東張西望係一個深入民心嘅節目，幫咗好多人，亦令市民知道好多真相。一直以來，幕後嘅所有同事，同埋要出外景嘅同事，一定係最辛苦！我自己曾經都有收嗰啲奇怪訊息，核突相、或者啲九唔搭八嘅字、八字算命等等，咩都有，請大家放心，東張西望上下一心，唔會因為收到呢啲訊息就退縮，謝謝關心！」又指內部及管理層同事相當關心大家安危，任何採訪都會事先開會部署。節目負責人楊永祥就表示事件已報警處理，監製張嘉玲則回應指：「謝謝關心，東張團隊會繼續努力，幫助有需要嘅市民解決問題。」

李旻芳則表示：「訊息唔係我收到㗎，詳情係點我都唔係好清楚，我都係睇報道先知道。始終東張西望呢個節目內容有好多唔同範疇嘅報道，例如好多涉及民生嘅議題多人睇自然多話題同評論。有好多時都會收到觀眾留言嘅支持，但偶然的確會有好少數留言帶有攻擊性，雖然都會有啲擔心，但係都擔心唔嚟。相信只要憑良心做事，盡力做好，相信大部分觀眾都係理智嘅。我自己平時唔返工都唔會周圍去嘅，唯有出外採訪時候痴實班幕後同事，因為幕後團隊其實好照顧我哋，萬一有咩事佢哋一定會第一時間保護我哋前線嘅主持。」而無綫企業傳訊部回覆指：「已交警方處理，別無補充。」