【#娛樂Hashtag】劉青雲拍住韋家輝　打得最甘竟然係呢套！

由韋家輝執導、劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）、林峯、湯怡等合演的《神探大戰》，終於於香港上畫啦！自TVB神劇《大時代》首播30年來，韋家輝與劉青雲已成經典夢幻組合，今次《娛樂Hashtag》主持Angela就請來這隊夢幻組合再加上新合作的湯怡傾談下啦！

今次韋導除了繼續和好友青雲合作之外，亦起用了很多新進演員，當中包括湯怡，湯怡笑言今次拍韋導的電影，和之前拍戲有很大分別：「其實一日未去到現場，都唔太知要做啲咩，咁樣反而用最直接嘅方式去演，唔似以前事前會做好多準備嘅工作！」而韋導就話一班新演員好熱血，有些不知不覺愈加愈多戲份，但就沒有湯怡的份兒：「因為佢嘅角色好關鍵，如果加多戲份嘅話就會穿橋，所以冇辦法！」

講到《神》動作連場，青雲簡直「Fit佬」上身，他就表示今次於動作上都不是最辛苦的一次：「同韋導合作真係鑊鑊甘㗎！但拍《一個字頭的誕生》除咗體力上嘅勞動之外，更加係對演員嘅修養好大嘅考驗！場場動作戲又長兼一take過！韋導突然話見到邊個呀！再嚟過！喂！見到邊個呀！佢唔知拍緊戲㗎！果下真係要忍得住脾氣㗎！」

除了《一個字頭的誕生》之外，拍《再生號》都令到劉青雲「受盡折磨」，想知原因就立即收睇《娛樂Hashtag》啦！