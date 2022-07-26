《壯志凌雲》F1版？畢彼特拍賽車片傳搵車神教路

荷里活影壇巨星畢彼特（Brad Pitt）主演的動作片《殺手列車》（Bullet Train）將於下月上映，雖然早排畢佬受訪暗示有意「息影」，但近日有傳他將開拍一部有關賽車的電影，並有意找來英國一級方程式（F1）「車神」咸美頓（Lewis Hamilton）任顧問教畢佬鍊車！

據知早前Apple電影公司已宣布搵畢佬孭飛拍賽車片，故事講述畢佬飾演的退休車神東山復出任賽車新手的導師，最後他們會在賽道上成為隊友並肩作戰爭奪錦標。故事似足近期橫掃全球票房的電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）！而執導該片的正是《壯》導演Joseph Konsinski，《壯》的金牌監製Jerry Bruckheimer亦會與咸美頓一同任影片的聯合監製。

有指畢佬將會接受咸美頓連串訓練包括怎樣駕駛一級方程式跑車。有知情者說：「畢彼特完全係飾演賽車手嘅合適人選。多得《壯志凌雲》，Joseph係近期火紅嘅導演，而咸美頓好興奮嘗試呢個新嘅崗位。」畢佬向來熱愛賽車，2016年參加過法國舉行的大賽車之外，今個月他亦與好友湯告魯斯（Tom Cruise）一同獲邀任英國格蘭披治大賽的貴賓。

查實多年前，王家衛計劃找畢佬《花樣年華》，而原故事是講述3位來自不同地方的賽車手畢佬、木村拓哉以及梁朝偉參加在中國舉行的一場賽車，他們比賽之餘亦同時戀上1名女賽車手，是3男爭1女的故事。但王導演最終將原計劃擱置。