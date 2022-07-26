菊梓喬獲獎冇慶祝　吳卓羲唔講恭喜！

歌手菊梓喬（Hana）4年前熱爆歌《忘記我自己》，在影音平台創下逾2,000萬收收次數，唱片公司為她在尖沙咀舉行慶功宴，TMG高層何麗全和張仲恒，還有邵氏高層樂易玲，作曲人張家誠現身撐場，並宣布將與鄧智偉合作新歌《隨意門》。

對於一眾高層撐場足證重拾唱片公司「一姐」地位，Hana笑言：「從來都唔係一姐，點會有改變？」對收看次數數字或喜出望外，因怕有壓力，所以少留意數字：「不過聽到整個頻道總數字達1億，我啲虛榮心都晒嚟！希望做多啲唔同嘅音樂，大家唔厭倦。」又指出席頒獎禮前跟高層張仲恒見面，發現大家對音樂理念很相似：「佢好熱血。（傾加長合約？）仲有好長嘅時間，希望繼續行落下去。」

講到金曲獎頒獎典禮獎上只奪1個「最佳中文唱片獎」女歌手獎，歌迷有感她成績比往年遜色，她表示得該獎已很犀利，現在不流行唱片，但仍有歌迷繼續買碟，用行動支持她，好錫她。問到緋聞男友吳卓羲可有為她慶祝？她說：「冇朋友幫我慶祝。（恭喜都沒講？）冇呀。（係你歌迷？）我都不知。」問到不是想拍拖？她笑言是想結婚，但事業好重要，問可有人求過婚？她指好多人講，因每段感情男生都會掛在嘴邊。她表示將與鄧智偉合作《隨意門》，對方豪言將超越莫文蔚的《呼吸有害》，她說：「同莫文蔚唔同級數，唔好畀太大壓力我，用初衷嘅感覺錄了。（吳若希首《越難越愛》累積咗7年時間先有2,000萬收看次數，現比師姐更快達標？）唔好咁講。（對手變咗小師妹炎明熹？）唔敢比較，大家唔同年代，我哋有一齊唱過《呼吸有害》。」

TMG（前名星夢唱片）行政總裁張仲恒，對於傳華納不滿旗下歌手張天賦在《香港金曲頒獎典禮》中，只得男新人獎銀獎，要屈居得金獎的環球新人王曾比特之下，故華納旗下歌手全數缺席頒獎禮以示無聲抗議，他表示：「未清楚華納嘅情況，會了解吓，但相信一間唱片公司唔會為一個獎而咁做，亦唔會相信唱片公司和媒體公司長期唔合作，或者華納唔係將重心放喺頒獎禮上面，無綫同華納唔會為傳聞而影響關係。」