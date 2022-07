去年因主演漫威英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)而迅速走紅的加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu),近日兩度和緋聞女友視星Jade Bender出席活動並一起行紅地毯,因而被外界懷疑他「公開認愛」。

消息傳出後,有傳媒即將Jade起底。她現年24歲,年紀比Simu細9年,而她的母親是亞洲人。Jade近期參演過Netflix喜劇《高中無限期》(Senior Year)。據知她和Simu於3年前在一個晚會上結識,直到上個月被拍到在洛杉磯撐枱腳才傳出緋聞。

Simu自成功上位後其私生活即惹來外界關注,他因於社交網站貼上多張基味十足的照片,曾被網民懷疑他是男同志。不過後來有傳媒就爆他與韓國演員女友Tina Jung拍拖多年,並公開他們親密合照!