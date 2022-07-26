冰凍新飲料　踢走暑氣好Refresh

夏日熱辣辣，日日熱到攝氏30幾度，置身室內都有點翳焗般，這時來點冰凍冷飲，消暑降溫至爽，最近就有連鎖咖啡店及飲料品牌推出全新飲品，呷一口，即時同暑氣Say拜拜！

草莓特調 仲有Leon搶先試

連鎖咖啡品牌星巴克於今個夏日推出全新Refreshers™ 星冰爽特飲及一系列冰涼飲品，選用季節食材配以品牌經典咖啡及Teavana™ 茶飲，沖調出草莓檸檬星冰爽、粉紅草莓星冰爽、蜜糖紅西柚冷萃咖啡及蜜糖紅西柚湯力烏龍茶4款新飲料。喜歡酸爽味道的必試草莓檸檬星冰爽和粉紅草莓星冰爽，前者用上草莓及巴西莓果汁調製，加入開胃鮮香檸檬汁及原生咖啡豆精華和鮮甜多汁草莓片，每一啖都充滿夏日水果風味；後者則用上椰子奶、莓汁及草莓片調混，酸甜可口的果汁與奶油般順滑的椰奶交織出鮮艷夢幻色澤，打卡一流。品牌更同步推出一系列以士多啤梨為主題的季節美食，好似士多啤梨麻糬丹麥酥、士多啤梨脆脆慕絲蛋糕、士多啤梨吉士泡芙、士多啤梨鬆餅等，搭配果香滿滿的手調特飲堪稱一絕！品牌還滿有心思地以露營及新學期為主題，推出兩個全新商品系列，分別是ECO-CAMPING系列和BACK TO SCHOOL Collection系列，前者是露營主題的全新品，3款設計簡約隨行杯，時尚型格又實用；後者則是為學生而設的3款色彩鮮艷杯具，不銹鋼隨行杯、凍杯和水樽均印上文具圖案及勵志打氣字句，為新學期打打氣！為了配合品牌的「第三生活空間」（Third Place）理念，即家居、工作地點及學校以外的舒適放鬆空間，仲請來Leon為擔任主題#MyThirdPlace的廣告片，與大家置身Third Place品嘗全新飲料，而由即日起至8月1 期間，巴絲打選購任何一杯草莓星冰爽手調飲品，即隨杯附上特別限量版杯套一個，大家更可以透過杯套上的QR Code觀看Leon的廣告添呢！

氣泡果茶 紅茶果汁比例剛剛好

好多巴絲打都喜歡飲凍茶，而維他繼去年推出首款氣泡檸檬茶後大受歡迎後，最近就為系列加入新一員，推出全新的氣泡桃橙茶（Sparkling Peach Orange Tea），濃郁桃香加清新香橙味，注入微氣泡後，雪凍飲用，紅茶與果汁比例剛剛好，夠晒Refreshing，除了直接飲用外，還可以搭配不同美食，好似BBQ、火鍋、韓燒等，微氣泡一飲即Refresh，踢走悶熱Summer好Easy！品牌為慶祝新品登場，還帶來多個夏日活動，好似將於8月6日至21日於葵芳商場特設的「VLT有氣夠爽Bubbleland」Pop-up，帶來多個遊戲及奇趣打卡位，包括幻彩泡泡氣泡樹、全港首個巨型「澀得起公仔機」、 「桃橙爆燈大力神鎚」、「激爽爆檸彈彈波」及多款「VLT至澀Moments隨意門」，邊玩邊打卡之餘，仲可以贏取全新氣泡桃橙茶 、氣泡檸檬茶及其他限量版VLT禮物添呢！