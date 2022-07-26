胡慧冲推介！芭堤雅激新太空主題酒店率先睇

提起泰國芭堤雅，很多人的印象還是停留在喧嘩的酒吧及豐富的夜生活，其實近幾年有不少豪華酒店及大型百貨公司進駐當地，感覺煥然一新！最近泰國通胡慧冲（Roger）便前往當地拍攝新節目，更率先試住了將於8月1日開幕的全新酒店Grande Centre Point Space Pattaya，該酒店除了提供多達490間客房外，更係泰國首間以太空為主題的酒店，無論住宿及消閒設施都散發科幻感覺，絕對為旅客帶來升空般的驚喜！

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科幻味道濃郁 玩樂設施充足

作為泰國本土酒店品牌代表之一的Grande Centre Point在芭堤雅的第二間酒店Grande Centre Point Space Pattaya，除外觀融合了太空船元素，內裏的設施及住宿樓層亦同樣採用科幻布置，Roger身處其中亦覺意念充滿新鮮感，當中尤其以酒店的消閒設施令他印象深刻，最巴閉是住客專用、面積約12,000平方米的太空水上樂園（Space Water Park），分為4個區域，設有人造海灘、瀑布、漂流河、滑梯、森林等，可以大玩特玩！另外亦有佔地3,000平方米的Let’s Relax水療中心，設有泰國首個望海的溫泉設施，依照日式風格設計，當中更有乾蒸房及攝氏零度的凍房給大家享用。此外還有健身中心，高空游泳池、迷你高爾夫球場，並有包含兒童俱樂部及電子遊戲室的Astro Club等。住宿方面，每間客房均設有望海露台，你更可亮着照耀天花的極光及星光燈飾，既浪漫又夠盡興！房價每晚THB5,900起（約HK$1,255）。

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非洲主題 豪華別墅

假如重視私人空間的朋友，Roger則推介The Gems Mining Pool Villas Pattaya。這間度假村共有78間客房及別墅，主要分為5種房型，全以寶石命名，包括黃寶石按摩浴缸客房、綠寶石一房泳池別墅、藍寶石兩房泳池別墅及紅寶石三房泳池別墅，房間內含有大量向非洲部落文化致敬的元素，例如非洲動物標本裝飾、寶石切割面屏風、寶石形狀的燈飾等，色彩豐富的室內設計營造明亮的空間感，配合室內按摩浴缸或獨立泳池，二人浪漫之旅就最適合。設施方面設有溫泉地帶、桑拿及蒸氣室、健身中心、水療中心及兒童俱樂部等。餐飲方面，The Tram提供泰式、西式以及非洲菜，想享用特色雞尾酒及小食則可到The Pit，逢周六及日晚更供應燒烤等美食。另外酒店提供24小時的In-room Service，無論想食Floating Breakfast、下午茶或消夜都可滿足到！房價每晚THB5,000起（約HK$1,064）。

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直通泳池 想游就游

如果你的要求是環境靚兼價錢經濟，Roger推介位於芭堤雅北部Naklua地區的Kram Pattaya。整座酒店以藍白色作主調，很有希臘白色小屋的氛圍。酒店共有75間客房，分布在泳池的兩旁，最受歡迎的是可直出泳池的Deluxe Pool Access房型，讓你在房內換上泳衣便可跳入泳池！Roger特別喜歡泳池旁的房間露台放了一張吊椅，可以隨時影靚相。另外還有一間私人泳池別墅及兩房泳池別墅，屋內可透過落地玻璃看到Naklua Bay的迷人風景，也可在私人泳池或露台上看日落。餐廳方面，除了提供早餐至晚餐的Charm外，還有池畔酒吧Kloud Beach Bar，池中設有數張粉紅色座椅，是不錯的打卡位，晚上更會亮起LED燈，氣氛截然不同。酒店鄰近海鮮市場，而且附近有多間餐廳、便利店及按摩店，相當方便。房價每晚THB3,098起（約HK$659）。