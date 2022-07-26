陳蕾有機打就開心：鍾意競爭感覺！

華納歌手陳蕾今午（26日）現身數碼港電競活動擔任嘉賓，與中小學生合作比賽鬥一番。向來熱愛打機的她，坦言雖然玩得未夠喉，但衹要有機打便開心，她説：「鍾意競爭嘅感覺，遊戲上呀！哈哈。（鍾意競爭點解唔出席前晚（24日）《香港金曲頒獎典禮》？）我全日拍緊新歌MV，今日派台，MV拍咗20個鐘，今次花咗好多心血，之前做咗好多身體鍛煉，入面要打。」她表示每一個頒獎禮也有其特色，會想感受每一個頒獎禮氣氛：「每個頒獎禮會有唔同感覺，亦都覺得冇一個頒獎禮係絕對公平，我鍾意邊首歌或者歌手，你嘅睇法都有機會會唔同，所以唔同頒獎禮會有唔同賽果都好合理，如果參與得嘅，就要尊重唔同頒獎禮嘅規則。」她指不知道公司為何有此決定，或會稍後向公司理解一下。

談到今日派台新歌，她表示歌名取自一本日本同名書籍：「叫《下流社會》，係講日本嘅社會現象，我間中會上網睇日本嘅資訊同新聞，知道日本自殺率好高，好想知點解，原來佢哋嘅「社畜」文化嚴重，加班文化、工作同生活壓力令好多人抵受唔住，有人過勞死甚至自殺。」她解釋歌名中的「下流」是指人口、慾念及生活質素會往下流，問她會否擔心香港會變成這樣？她表示不太擔心：「香港加班文化冇咁嚴重，同埋日本階級觀念重好多。」