譚仔雲南米線全新紅磡置富都會店推「紅館眾樂樂」限時優惠

【特約報道】譚仔雲南米線（譚仔）正式進駐紅館旁的紅磡置富都會，並由即日起推出「紅館眾樂樂」限時優惠*，惠顧三餸或以上米線送一人小食（3選1），包括紅油木耳、四川青椒皮蛋或紅油青瓜，除了回饋街坊支持，亦為一眾趕赴紅館支持偶像演唱的樂迷們叉叉電，飽吃一頓後再全力撐偶像！

支持香港音樂 譚仔撐歌手亦撐樂迷

譚仔一直於香港樂壇默默耕耘，去年邀請了樂壇才子林家謙與「譚仔女聲合唱團」合唱麻暖十足的25周年主題曲《二十五小》，今年又與鬼才組合 MC $oHo & KidNey 聯合派台Hip-hop歌曲《夢想成真2022》，名副其實「以作品說話」。有見最近有不少同樣努力「以作品說話」的歌手們在7、8月輪流登上紅館舞台，譚仔決定在鄰近的紅磡置富都會店推出「紅館眾樂樂」限時優惠：惠顧三餸或以上米線送一人小食（3選1），包括紅油木耳、或紅油青瓜。粉絲為偶像打氣，就由譚仔為粉絲們打氣，享受滋味米線及惹味小食後再出盡全力入場為偶像應援！

全新麵食選擇同樣可享優惠 嘆消暑特飲再入場熱烈應援

是次優惠除了應用於米線外，亦適用於譚仔最近的全新麵食選擇 ── 寬麵麵底！永不自我局限的譚仔早前在推出全新的濃汁豬軟骨的同時，更為大家帶來新的寬麵麵底選項。闊度恰好且口感彈牙的扁身寬麵，最適合就是配上濃郁湯底，連湯帶麵，每一口也是啖啖花椒香，整體味道層次更豐富絕對讓人一試上癮，難以忘懷！除了全新的濃汁豬軟骨寬麵外，譚仔更將於即日起推出期間限定「甜辣雙併」和兩款全新夏日Chill爽特飲包括「青檸薏米特飲」和「菠蘿野菜汁特飲」。炎炎夏日，同樣推介各位享用剛推出的菠蘿野菜汁特飲或青檸薏米特飲，消暑解渴又有營養，自然能以最佳狀態入場見證偶像於紅館登場的歷史時刻！

濃汁豬軟骨寬麵 $44起 (地區性定價：$44/$45)

以濃汁豬軟骨搭配升級版的花椒重慶酸辣湯，加上口感彈牙的新麵底 - 寬麵，全新的食材與經典湯底碰撞出新火花，為大家帶來前所未有的湛新譚仔滋味體驗！

•可轉配為米線底或加$3轉配菜底

•可選擇辣度，辣度由3小辣起

•可轉配其他湯底，價錢請參閱主餐牌

甜辣雙併

售價：由HK$19起

發售日期：即日起

嫩滑無骨而啖啖肉的雞卷配上惹味的秘製辣汁，加上甜香四溢的車厘茄，為你帶來甜辣的雙重享受！

菠蘿野菜汁特飲（左）

售價：加配價$14；單點價:$17

發售日期：即日起

使用野菜生活100甘筍混合汁製成，並配搭新鮮香甜的菠蘿蓉所製成的「菠蘿野菜汁特飲」，一杯有二十多種蔬果營養！

青檸薏米特飲（右）

售價：加配價$13；單點價$16

發售日期：即日起

以酸甜青檸汁搭配檸檬薏仁水、層次豐富、清甜不膩又解渴的「青檸薏米特飲」，最適合炎熱夏天飲用的消暑良品！

*凡惠顧任何米線（淨米線除外）、寬麵或任何風味小食一款，可以加配價點選以上特飲一杯。

譚仔雲南米線全新紅磡置富都會店

地址：紅磡都會道6號置富都會7樓743-744號舖​

電話：2338 0983​

營業時間：11:00-21:45​

*優惠細則如下：

•請於下單時說明享用此優惠

•一碗三餸或以上米線只限送一份一人小食

•以上小食份量為一人份量

•此優惠不包括過橋米線

•此優惠只適用於指定分店

•此優惠只限堂食

•優惠期直至另行通知