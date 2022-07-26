周家怡生日開船P　孖同門為新快艇作下水禮

上周六（23日）是英皇女星周家怡生日，老闆楊受成為家怡舉行生日船P，更Call埋熱愛水上活動的同門師兄弟妹，包括關智斌（Kenny）、衛詩雅（Michelle）、陳國邦、曾樂彤、李靖筠（Gladys）、艾妮（Elly）、黎峻（Kenneth）、劉若寶（Polly）及郭思（Suey）齊齊為新快艇作「下水禮」。

家怡又獲老闆送上乳豬造型蛋糕，認真有心思，壽星女說：「昨日嘅船P大家玩得好開心，多謝大家陪我切蛋糕，好開心成為公司一分子，真係好似個大家庭，超級感動！仲有要多謝Kenny、Michelle同Gladys之前向老闆表達咗鍾意Wakesurf，老闆就二話不說買咗一隻專業比賽用嘅Wakesurf船畀我哋玩，真係超級好老闆，咁樣嘅老闆去邊度搵！」問到生日願望，家怡就說：「當然係疫情快啲過去，大家都健康平安，工作順利！」

Kenny表示老闆為他們買船絕對喜出望外：「冇諗到因為我哋一句話鍾意玩Wakesurf，唔夠一個禮拜，佢就話畀我哋聽買咗架新船，仲要係Full Option，即係最高規格要嚟比賽嘅船，好感動。老闆仲話你哋開心嘅話，啲錢就使得好值。」在眾人當中，Kenny技術最強，當日他除了負責買板、買Gear，上到船更充當教練，負責指導師弟師妹：「佢哋都好有天分，特別係Michelle都幫我做埋助教。」不過Michelle就謙稱自己唔叻：「Kenny先係我哋嘅師傅，我之後負責揸船，因為我係唯一有船牌。」

至於壽星女家怡雖然而在陸地上有「女車神」之稱，但出到海便發生不少蝦碌事，Kenny大爆：「佢開頭雖然跌咗好多次，但好堅持繼續，後來好似想放棄，不過我哋唔肯畀佢上水『你一定要放到繩行到為止！』最後喺我哋強迫之下終於完成咗呢件事，佢都話好開心冇遺憾咁上番架船，哈哈。」家怡就笑說：「尋日Wakesurf我跌咗好多次，跌到有挫敗感，好在最終得到星級教練Kenny同Michelle指導，終於喺最後一次成功咗，可惜冇片，哈哈！」