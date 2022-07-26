Q：本人四十七歲，於三年前患糖尿病，主要是個人不良飲食習慣所致。透過服藥和改變飲食去控制血糖、血脂、血壓。兩年前開始感覺到有性功能障礙，勃起困難和早洩兩者同時發生，現在我和太太都意興闌珊了，太太曾安慰說既然是老夫老妻又有兒女，就不要勉強了。可是我依然耿耿於懷，很不甘心，這是死症嗎？

阿安

A：糖尿病是慢性內分泌疾病，因糖尿病而引發性功能障礙，屬糖尿病併發症之一種，常見問題包括勃起困難（Erectile Disorder）、早洩（Premature Ejaculation）和性慾低下（Hypoactive Sexual Desire Disorder）等等。它的成因一部分是糖尿病導致神經血管病變；一部分是降血糖藥物的副作用，如雄激素分泌紊亂；另一部分則屬心理情緒層面，患者意志消沉，焦慮抑鬱狀態使病情雪上加霜，打垮性福。

糖尿病危害之處，是長期的高血糖引發血管病變，動脈血管硬化、管腔變得狹窄，伴隨高血壓和高血脂，輸往陰莖的血流量大減，陰莖難以正常勃起。此外，高血糖也會令神經末梢釋放的神經介質不足，神經傳導和反射產生障礙，出現勃起困難和早洩。

閣下既已覺察到自己受兩種性功能障礙所困擾，病史不長不短，現時仍有機會挽救的。千萬不要自暴自棄，或現階段胡亂放棄用藥，卻應提醒自己要趁年輕，病情尚可控制，積極地透過運動和飲食作全方位轉變，逐步降低對藥物的依賴，性能力自然得以改善。需要注意，若久患糖尿病，控制陰莖勃起的自律神經功能衰退和血管硬化後是難以逆轉的，那便會造成永久的性功能障礙。所以把握黃金治療期，勿拖延病情正是關鍵點。閣下亦應把困擾告之醫生，或能重新調整處方藥物，以解決目前的性功能障礙問題。

李偉儀