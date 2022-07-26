Cheronna流浮山紮營　孖特別人物交換女團辛酸

歌手Cheronna（吳嘉禧）相隔近1年，推出新歌《而這麼多年以後》，早前她到流浮山「紮營」為新歌拍攝MV，拍攝當日天氣極不穩定下着大雨，幸好到達拍營地時，雨已停下，MV中她邀請到3位特別人物參與演出，其中兩位是參加「造星IV」誕生女團STRAYZ的林暐翹（Wyllis）和何榛綦（Natalie），同是女團出身的她也有跟她們交換女團心得與辛酸。

Cheronna笑說︰「喺年紀上面雖然同WK和Nat可能有少少差距，但同佢哋相處咗一段時間，我好多謝佢哋帶咗好多青春畀我。」MV的故事中，更首次與人偶藝術家Karen合作，將對方創作的原形人物Babedu，以新興經濟藝術NFT資態「Babez」誕生參與演出，她坦言這是其心靈角色：「呢個NFT公仔係做我心裏面嘅一個內在小孩或者一個小天使，佢係表示表現咗我個心情，譬如我開心嘅時候跟住我開心喇，我唔開心嘅時候，佢唔會好明顯話畀你聽，我好唔開心，但係佢係陪住你成長。」

講到「Babez」於MV中陪伴Cheronna成長，她坦言令她想起陪伴多年的愛貓早前回到天國：「每當聽到呢首歌都會諗起佢，佢離開前兩星期我係貼身照顧佢，雖然嗰段時間佢好辛苦，但係好多謝有呢兩個星期我可以同佢咁樣去相處。」與愛貓臨別前，她更率先向牠獻唱新歌說︰「雖然隻歌未出，但我唱咗畀佢聽，感謝我生命中有佢嘅存在，呢首歌永遠都會有佢嘅精神喺度。」