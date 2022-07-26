内海里音　瀨戶內之秘密兵器

來自STU48嘅內海里音身材火辣，又因為STU48呢個團體係以瀨戶內地方為發展根據地，故被寫真界稱為「瀨戶內之秘密兵器」。（互聯網）

日本四面環海，鄰近嘅海域有東海、太平洋、日本海，國境內仲有瀨戶內海，而本州西部、四國及九州北部瀕臨瀨戶內海嘅地區就叫做瀨戶內地方，點解突然提到瀨戶內呢？因為最近當地出現咗一個極為誘人嘅「秘密兵器」，佢就係內海里音喇！

又大又清純

日本大型女子團體AKB48盛產青春玉女，當中更加有好多成員又靚女又好身材，所以佢哋離開團體之後都能成功進軍寫真界，好似平嶋夏海、大和田南那同永尾瑪莉亞等。同屬48系列嘅HKT48、SKE48同樣都有好多成員憑火辣身材喺寫真界搵食，至於今日同大家見面嘅內海里音就來自STU48喇！

今年19歲嘅佢，青春可愛，擁有天使般嘅面孔，故被稱為「48系列之最清純派」，但卻同時擁有魔鬼身材，胸前一對F奶飽滿又富彈性，加埋嫩白肌膚，真係好吸引！由於好多觀眾之前都見慣佢着到密密實實咁喺台上表演，所以一見到阿妹着泳衣拍性感寫真，展露出激凸嘅肉彈級上圍，令人大吃一驚！

夢想出單曲

里音喺2019年即係16歲時投考STU48，通過考核而成為第2期研究生，到2021年正式成為成員，今年更進軍寫真界添！因為佢身材火辣，又因為STU48呢個團體係以瀨戶內地方為發展根據地，故里音亦被寫真界稱為「瀨戶內之秘密兵器」。

對於換上比堅尼拍寫真，音妹表示起初都有啲唔習慣同怕醜，但係諗番起自己喺STU48嘅各種訓練之後，好快就可以展現番自信嘅笑容並順利完成拍攝。問到未來發展，里海除咗想繼續拍寫真，利用自己嘅武器爭取人氣，仲話好想喺20歲之前能夠推出個人單曲，唔使剩係可以唱團體歌，希望佢可以達成心願啦！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎1吋

三圍：34F-23-33

內海里音近期積極拍攝水着寫真，從其社交網中就可以留意到相關消息，亦可以欣賞到部分寫真照，必定大飽眼福。