唔少人鍾意去郊外野餐，但係有班人就鍾意去森林野戰，講緊嘅係美國四仔中嘅男女主角，佢哋去到四野無人嘅森林，加上綠草如茵，好快就撻着慾火，即席開戰，好似今日介紹嘅兩部作品咁，戰況相當激烈！

陣容龐大

呢期有唔少美國四仔片廠都愛上森林野戰呢個題材，好似由Wicked Pictures推出嘅作品《Natural Hot Connections》就係其中之一，而且製作相當認真，片長超過4小時，當中參演嘅脫星更係陣容龐大，包括India Summer、Carolina Sweets、Kristen Scott等超過20位，年齡層更係包括老中青三代嘅人氣脫星。據片廠解釋之所以會推出呢套作品，一來可以畀年輕嘅四仔迷感受熟女脫星嘅魅力，二來透過森林野戰場面，等大家認識到年輕脫星嘅活力。話時話，陣容咁龐大，應該睇邊個脫星先好呢？

火辣青春

可能有人會話睇四仔，講到尾都睇脫星嘅質素同演出，咁呢套由BANG製作嘅《Teeny Tiny Little Star #5》，相信可以滿足到你嘅要求。嚟到系列最新登場作，今次不但以森林野戰為主題，更貫徹系列以往嘅風格，搵嚟四位青春貌美兼擁有魔鬼身材嘅脫星演出，包括Blake Blossom、Aria Banks、Arietta Adams及Missy Robins，佢哋個個嘅年齡都係2字出頭外，當中Blake Blossom最有睇頭，事關今年22歲嘅佢，擁有32DD-22-34嘅火辣身形，加上喺森林同男優密密做搏命嗌，極具官能刺激。

碟評

今次介紹嘅兩套作品，大家有冇發現佢哋都有一個共通點，就係零劇情，其實呢個亦係美國四仔片廠嘅主流做法，其中一個原因，就係減低出外景拍攝嘅成本。不過呢兩套作品嘅製作水準都相當高，好似《Natural Hot Connections》以演出陣容盛大為賣點，《Teeny Tiny Little Star #5》則主打青春兼好身材嘅脫星，各有各精彩，令人回味無窮。