【是日通勝】

農曆六月廿九

壬寅年 丁未月 辛巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、祈福、理髮

忌：合醬、遠行、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：14、29、34、37

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：心情好，健康也不會差，笑容有助帶來好運！

金牛座：財運稍遜，謀事不可大意，以免破財惹麻煩。

雙子座：幸運指數排第一，事業順利，收入水漲船高。

巨蟹座：做好本分，沒必要跟人比較，心情會更開朗。

獅子座：事業運不錯，但財運平平，懂得知足冇煩惱。

處女座：工作順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

天秤座：迎來倒霉的一天，事業陷低潮，信心受打擊。

天蠍座：生活處於順境但仍需保持謙遜，忌得意忘形。

人馬座：久坐無益，抽空多做運動，可令身心更健康。

山羊座：頭頭碰着黑，事業運特別差，行事切忌粗心。

水瓶座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

雙魚座：好運降臨，生活無憂，得到好處要懂得感恩。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）豬 易犯錯

鼠：事業發展易取得突破，收入將有所增加。

牛：精神飽滿，行動力超強，處事得心應手。

虎：運氣下降，做事不夠細心，犯錯機會大。

兔：社交運強，即使跟陌生人也能聊得愉快。

龍：心情舒暢，魅力大增，拓展人脈好時機。

蛇：桃花大旺，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

馬：懂得在職場上爭取表現，成功指日可待。

羊：頭腦靈活，應變力強，事業易造出佳績。

猴：有領導才能，任職管理階層者特別着數。

雞：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

狗：財運好轉，生活有改善，毋須憂柴憂米。

豬：是日沖煞，工作遇上困擾，易判斷失誤。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

豬：不拘小節 隨心而活

白白胖胖的豬，給人溫暖可愛的感覺，同時也有懶惰愚笨的負面形象，但事實上，古人賦予豬不錯的正面價值，甚至是祝福象徵。

豬古稱「豕」，而「家」字的結構是「居室之下有豕」，因古代流行養豬，無豬就不成家；另一個說法是豬代表多子，古人以此表達成家立室之願望。自唐代開始，豬不僅是財富象徵，也是莘莘學子的吉祥物，因為「豬」與「朱」同音、「蹄」與「題」同音，因此當有學子赴考，親友會送上紅燒豬蹄，祝願「朱筆題名」，及後發展至成為祝福的象徵。

中國民間傳說中，無錫流傳有關豬神治水的故事。傳說豬神「豬婆龍」本為龍與蛟交配而成的靈獸，外形豬頭龍身，但因觸犯天條被打落凡間，化身成人，取名張渤。當時無錫的太湖常有水患，張渤見狀悄悄變回「豬婆龍」以神力開山，卻被妻子看到，張渤自覺羞愧，從此隱居不與妻子相見。另一說法指張渤為朝廷官員，因精通陰陽之術，受命對付水怪，上天派出「豬婆龍」協助，張渤騎着「豬婆龍」來到太湖，「豬婆龍」一口便吞掉了水怪，張渤也因此成為治水英雄。據學者考究，張渤確有其人，因治水有功而留名。無錫有一個以張渤命名的渤公島，島上有張渤騎着「豬婆龍」的石雕，為當地的旅遊名勝。