東方日報C1：黃心穎放狗培情　認戀泥鯭兼同居

黃心穎在娛樂圈「消失」3年後，近日終於與無綫完約，正式回復自由身。泥鯭亦守得雲開，在心穎最艱難的時期不離不棄，獲肯定其男友身份，並過着甜蜜同居生活！日前2人拍拖放狗，問到何時好事近？心穎坦言未有結婚計劃，期望事業行先，但確立關係已足令泥鯭繼續死心塌地。

自2019年「安心事件」後，兩位主角許志安與黃心穎事業同樣陷入谷底，至近月才重新出發。安仔簽約環球唱片公司，心穎亦回復自由身，首度開腔自爆已約滿無綫。事件發生至今，擔任樂隊鼓手的泥鯭一直伴在心穎身邊，日以繼夜全天候支持，皇天不負有心人，他終獲肯定男友身份，更進駐女方香閨共賦同居，且不時拍拖放狗，隨之買餸回家玩煮飯仔，盡情享受二人世界。

男方緊張護花

日前下午5時許，心穎與泥鯭拖着兩隻愛犬去公園散步，期間男方發現記者即大為緊張，全程急於護花，反而心穎表現大方，未有太大反應，自顧自與狗仔玩耍。泥鯭打醒十二分精神，問到同居生活如何？他充耳不聞，只全神貫注望實女友。約半小時後，他們準備回家，心穎表現友善，接受記者訪問，分享自己的近況。

記者：有冇諗住復出？

心穎（笑住）：我同前公司（無綫）已經完咗約。

記者：咁有乜大計？

心穎：再……（笑），享受吓自由身先。

記者：有冇諗住結婚？（在旁泥鯭明顯緊張）

心穎：呢個問題……我諗我會諗咗事業先。

雖然心穎指結婚還要等等，但今次是她首次承認與泥鯭的關係，男友當然開心，而且不忘在女友面前「做嘢」，近距離反拍記者，用意相當明顯，然後他們就雙雙步行回愛巢。

水頭充足又換車

心穎在娛樂圈消失3年多，大部分日子都足不出戶，平日沒有男友在身邊，就會獨自一人落公園放狗，多數在黃昏時分出動，有時則由泥鯭負責帶狗落街，相處模式已如老夫老妻，合拍非常。雖然心穎已幾年冇工開，但水頭依然充足，被發現最近又換了新車。原本駕駛過百萬辣跑的她，換了一部同牌子的最新型號SUV，而去年她以低於市價一成，以1,000萬售出啟德天寰單位，帳面仍獲利過百萬，認真投資有道。

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