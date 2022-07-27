酷熱到模糊！4個降溫方法你要學

連日來的攝氏30+度高溫，就算處身室內都感到悶熱，如果一直無間斷涼冷氣，除了心疼電費之外，亦容易吹出冷氣病！想降溫，可以從生活習慣着手，打好這場熱仗！

【1.貼退熱貼的正確位置】

面對如斯酷熱的天氣，的確要借助「外物」的一臂之力，風扇、涼感產品、退熱貼都是好幫手，不過無事無幹貼上退熱貼，又似乎太過誇，要充分發揮退熱貼的效果又「低調」，就要貼啱位啦！

日本健康節目《その原因、Xにあり》特別邀請醫生分析貼退熱貼的最佳位置，不講不知，原來要降溫就要貼肚臍，因為肚臍的下方是人體最粗的血管，血液流動量最多，貼在這裏可有效地加快降溫，其次是腋下、頸的前部分、大腿內側等有大血管的部位。

【2.多飲溫水】

要降溫其實不要飲水，因為冰水會令血管急速收縮，而體內中心溫度降低，更會令身體啟動升溫機制，熱氣無法排出之餘，更會影響消化力，甚至有損脾胃。相反，飲用溫水可以讓血管擴張，從而有助身體降溫。

【3.以辣攻熱】

你無睇錯，雖然進食辣的食物會令人熱辣辣，甚至出汗，諗一諗已經好像熱上加熱，但其實流汗本身就是幫助身體排除熱氣的方法，辣物能促進血液循環、刺激汗線分泌，排出更多汗會有助身體降溫。

【4.忌吃太飽】

進食時因為身體需要消化，所以會產生更多的能量，以致體溫上升，所以夏日時進食時慢一點、少一點，都可以避免體溫進一步上升。