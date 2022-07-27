賈乃亮直播帶貨又出事　疑撐黑心企業要急割席

內地男星賈乃亮最近頻頻「老貓燒鬚」，繼帶貨失言後遭提告索償2億，要急跪低道歉後，似乎佢就走出陰霾，喺本月17日再次現身電商直播活動，為品牌帶貨叫賣商品，佢仲不斷賣口乖感謝品牌大力邀請，令佢「就像回家了一樣」。不料，眼利網友就發現佢所合作嘅品牌公司，曾於2014年經營「校園信貸」，主打「0首付」、「不用賣腎就能買手機」，並針對大學生推出分期購物平台，受到大批學生熱烈歡迎，該公司老闆身價亦因此水漲船高，直逼125億人民幣（約145億港幣）。

不過其後有好多學生加入後，以分期方式購入大量物品卻無力償還，繼而欠下龐大債務，更有學生因還唔到錢而輕生，引起外界關注，該購物平台亦因此遭砲轟，最後倒閉，近幾年先換名同更換商業模式再度出發。

事件被鬧大後，賈乃亮尋日（26日）連上多個熱搜，受網友齊聲鬧爆，佢得知消息後，立刻透過社交網發聲明割席，表示：「沒有背調清楚品牌前身的經歷，是我們疏忽大意了。發現問題後，第一時間雙方已經解約，也沒有後續的任何合作」但佢哋喺合作前期都有仔細嘅檢查品牌食品經營相關證照及營運狀況，確認無誤先開始合作，點知都係出現紕漏。不過網友就話佢同該公司老闆去到稱兄道弟嘅關係，無理由唔知對方有「前科」，繼續直斥佢係「偽人」。