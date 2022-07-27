入手心水唇膏　慶祝「國際唇膏日」　

每年都有千千萬萬個「紀念日」，大家又記得幾多個？不過對於愛化妝的女生來說，即使記不起其他重大日子，也不能忘記7月29日是「國際唇膏日」（National Lipstick Day）。事關「7•29國際唇膏日」象徵着女性自主權，而唇膏的出現也為女性帶來自信和美麗光芒。所以絲打們即使平日習慣素顏，也不妨趁機入手新唇膏，賀一賀這個值得紀念的大日子！

亞洲專屬質感與色調

最近Shu Uemura的王牌系列無色限炙烈唇膏，推出專為亞洲人而設的全新漆光質感及柔霧質感新色。無色限炙烈漆光唇膏的質感以及高飽和度的色調大膽前衞，9款濃艷配色採用全新漆光質感。漆光配方加入山茶花精油，豐盈、柔滑就如亮澤鏡面。唇膏配方鎖色並且抗暈染，可持久妝效達12小時，用後能讓雙唇體驗全天候持久亮麗色調與舒適感。而無色限炙烈柔霧唇膏同樣有9色選擇，綿密絲滑的質地能夠輕易滑順上妝。加上霧感質地不會粘膩，即使戴口罩也不會弄花唇妝。

表達內心情感的一抹紅

紅色絕對是眾多唇膏色調之中最人氣的，設計出999正紅色號的Dior今季繼續以紅色作為唇色重點，並為妝容定下基調，讓大家可以創造自然以及綺麗精緻的妝容。當中的傲姿唇膏更帶來3種色調，分別是明亮珊瑚紅色Dusty Coral、奪目玫瑰木色Rosewoodrose及一款深紅色調Redred。大家可以從中挑選適合自己的紅調，表達自己的內心情感，突出個人風格。

「國際唇膏日」優惠多多

今個「國際唇膏日」，多個美妝品牌推出唇膏買一送一優惠，部分唇膏色調更可自選，唇膏控萬勿錯過！

經典之選：MAC近日公布了大家最愛的前兩名唇膏，分別是第1名的經典啞光唇膏CHILI及第2名的絲霧唇膏DEVOTED TO CHILI。另外，為慶祝「國際唇膏日」，品牌亦同步推出門市及官網購物優惠。顧客只要由即日起至7月31日購買2件唇部彩妝產品，即可獲贈自選子彈唇膏1支，於7月29日更特設買2送2優惠，絲打們咪走寶！

着數推介：而NARS最為人熟悉的經典系列，當然是Orgasm色調產品。這種透亮又帶有細緻金色珠光的蜜桃紅色，最能打造素顏般自然的妝感和增添好氣色，絲打們不妨趁National Lipstick Day來臨，入手此色調的AFTERGLOW護唇膏。另外，凡於7月29日及30日上官網購物滿HK$500，更可獲贈貨裝唇膏1支，相當着數。

偽素顏必備：Laura Mercier的唇妝產品一向受歡迎，特別是旗下3款粉金玫瑰柔光唇膏，更是打造透明感花瓣唇的好幫手！另外，備有多色選擇的水漾淨透裸光潤唇彩#Cherry Blossom，色靚得來質感又不黏膩，即使塗上後需要戴口罩，也無懼脫妝，絕對是偽素顏妝必備。顧客現凡於7月31日前在本地門市或官網購買任何唇部彩妝產品，輸入P5]優惠碼【LIPSTICK】，即可獲贈極致絲滑唇膏Brun Naturel柔美奶茶色貨裝唇膏1支。