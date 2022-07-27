《幽靈公主》上映25周年　宮崎駿曾送武士刀恐嚇Harvey Weinstein？

今年是日本動畫大師宮崎駿的賣座動畫《幽靈公主》上映25周年紀念，而原來當年宮崎駿曾與美國發行商方面鬧得不愉快！

宮崎駿的作品於海外市場向來都大受歡迎，而有見及此，影壇大亨Harvey Weinstein的Miramax公司將《幽》的版權買下，並找來一眾荷里活巨星包括嘉露兒丹絲（Claire Danes）、比利卜科頓（Billy Bob Thornton）、姬莉安德遜（Gillian Anderson）等為影片配英文版本。而Harvey向來愛充當剪接師剪片，經常將自己發行的外語片亂剪。因而得罪不少電影人！而他曾希望宮崎駿將片長135分鐘的《幽》刪至90分鐘， 據悉當年Harvey因宮崎駿堅拒影片剛剪而大發雷霆更出言威嚇他。不過宮崎駿亦「不是省油的燈」透過該片的監製給Harvey寄去一把日本武士刀，而刀上更寫着：「不剪」的字句。多年後宮崎駿在訪問中亦有提及此事，並直言自己最終打敗了Harvey，得以保留《幽》的原汁原味！

另方面，Harvey原本想邀請愛將導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）寫英文劇本，後來他婉拒並邀請小說家Neil Gaiman代替他。