憑《禹英禑》上位　朴恩斌劇酬急升每集袋120萬

韓國女星朴恩斌主演的ENA劇集《非常律師禹英禑》最近熱爆，除了收視稱冠同時段劇集之外，亦登上話題榜冠軍及Netflix非英語劇集收視榜冠軍，更有美國公司有意翻拍，可見劇集在海外同樣大受歡迎。

而朴恩斌亦因為《非》劇而成為最近最搶手的演員，消息指她於本月14日拍畢劇集之後休息了一星期，便開始挑選新作品，據悉她在拍攝《非》劇期間已經收到不少劇集的演出邀請，但她當時因為要專注拍攝，所以要到《非》劇煞科後才有時間認真考慮，有關方面表示：「本來就有很多劇集和電影邀請她參演，在《非》劇播映之後邀請變得比之前更多了，也有很多人邀請她拍廣告和雜誌寫真。」

有從事電視劇界的人指朴恩斌在《非》劇播出前每集劇酬是1億韓圜（約60萬港元）以下，但在《非》劇播出後劇酬急升，製作公司方面表示：「她的劇酬當然已經升上1億韓圜（約60萬港元）以上，現在她那麼搶手，相信每集2億韓圜（約120萬港元）也是有可能的。」

另外，ENA今年4月29日才開台，很快便憑《非》劇受到大眾認識，將於下半年播出的劇集亦令觀眾十分期待，當中包括丁一宇與Yuri合演的《Good Job》、崔始源與李多熙合演的《凍死的愛》、蔡鍾協與徐恩秀合演的《我把社長解鎖了》。