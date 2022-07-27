【簡潔生活學】靜待3年終於飛了

疫情前，每年暑假我都會跟子女出國旅行，但經過這三年，搭飛機去旅行的感覺已遺忘了，不過，今年終於可再次啟動旅行模式！

原定計劃到日本，一切準備得八八九九，可惜出發前兩天竟出了點意外，無奈要轉換地點，當刻知道澳洲放寬旅客入境要求，於是便立刻搞簽證及訂機票等等，希望能夠順利出發。

這次目的地的天氣，由夏天變成冬天，要快速更換一個月的行李，實在是個大挑戰，但幸好平日訓練有素，清楚所有物品的分類及擺放位置，所以能夠迅速作出調配。

首先，行李以衣服為主，所以只要先換走部分夏天衫：背心、短褲短裙、涼鞋等，其次是游泳滑浪等用品。之後就換上冬天衣物，由於當地現時氣溫約十多度，加上商場有暖氣，所以只需要加添一兩件外套，長褲、長或厚襪子，作為保暖便可。

我挑選一件較貼身拉鏈綿外套，另一件是防水內裏是Fleece的中褸便最適合，而那邊冬天是雨季，所以會帶備傘子放在手袋。

穿搭方面，我保留短Tee，只需採用洋葱式着法，加件外套，在室內已經足夠。收納用品，必攜帶大小不同的透明密實袋，以便作分類，例如：食物或者衣服，一袋袋包好，在收納時更清晰又整齊。

除此之外，藥物及防疫用品方面特別準備充足，由於澳洲放寬入境要求，因此沒接種新冠疫苗的旅客也能入境，加上當地人大部分已不戴口罩，為保障自己及家人健康，必須要有足夠口罩、消毒紙巾等等。中西感冒藥或腸胃藥等都準備一些，始終人在外地，加上疫情未散，政策又可能隨時有變，到時要睇醫生或找藥物，未必容易。所以在這種情況下，比以往「預多一點」實在是無可厚非吧。

Profile：Kitty Wong

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