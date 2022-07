未來知識庫 The Tree of Knowledge

「The Tree of Knowledge」的靈感來自《聖經》中的「伊甸園」,旨在展現21世紀圖書館的意義、用途和特徵。(互聯網)

前人勸學總是搬出一句「書中自有黃金屋」,皆因知識就是財富,而收藏了大量書籍的圖書館,也就是一個社區的知識寶藏,讓人有「掘金」的機會,從而掌握點石成金的能力。既然如此,圖書館的建築理應能體現其可塑性和啟發性,名為「The Tree of Knowledge」的設計概念,正好為它的未來樹立一個好趣而又具可持續性的典範。

靈感來自「伊甸園」

「The Tree of Knowledge」是建築和設計工作室「noa*」因應European Library of Information and Culture(BEIC)的需要而作出的設計提案,計劃建於意大利米蘭的勝利門(Porta Vittoria),旨在展現21世紀圖書館的意義、用途和特徵。據悉,設計靈感來自《聖經》舊約中那個種有分辨善惡樹的「伊甸園」,寓意人們能夠在這片書香樂土獲得知識,明辨是非,希望它能成為一個激發和解放思想的文化中心。

融入大自然元素

先由建築物的外觀說起,它結合了多元化的幾何圖案與綠色概念,最矚目的結構莫過於那個高高在上的有機屋頂環,給讀者帶來一個綠色花園,其性質就像一本書的封面,吸引大家入館探索。整幢圖書館共有9層,每層均設有通住外部的通道,兩側充滿自然景觀,設計師藉着模糊室內與室外的界線,營造一個輕鬆而平靜的閱讀環境。館內有一個可容納200人的圓形書房,置身其中,可以360度俯瞰米蘭,要到達這個地方需要乘坐電梯,那是一座壯觀的書籍塔,讀者可通過自動化系統拾取所需要的圖書,構思巧妙得令人嘆為觀止。