未來知識庫　The Tree of Knowledge

前人勸學總是搬出一句「書中自有黃金屋」，皆因知識就是財富，而收藏了大量書籍的圖書館，也就是一個社區的知識寶藏，讓人有「掘金」的機會，從而掌握點石成金的能力。既然如此，圖書館的建築理應能體現其可塑性和啟發性，名為「The Tree of Knowledge」的設計概念，正好為它的未來樹立一個好趣而又具可持續性的典範。

靈感來自「伊甸園」

「The Tree of Knowledge」是建築和設計工作室「noa*」因應European Library of Information and Culture（BEIC）的需要而作出的設計提案，計劃建於意大利米蘭的勝利門（Porta Vittoria），旨在展現21世紀圖書館的意義、用途和特徵。據悉，設計靈感來自《聖經》舊約中那個種有分辨善惡樹的「伊甸園」，寓意人們能夠在這片書香樂土獲得知識，明辨是非，希望它能成為一個激發和解放思想的文化中心。

融入大自然元素

先由建築物的外觀說起，它結合了多元化的幾何圖案與綠色概念，最矚目的結構莫過於那個高高在上的有機屋頂環，給讀者帶來一個綠色花園，其性質就像一本書的封面，吸引大家入館探索。整幢圖書館共有9層，每層均設有通住外部的通道，兩側充滿自然景觀，設計師藉着模糊室內與室外的界線，營造一個輕鬆而平靜的閱讀環境。館內有一個可容納200人的圓形書房，置身其中，可以360度俯瞰米蘭，要到達這個地方需要乘坐電梯，那是一座壯觀的書籍塔，讀者可通過自動化系統拾取所需要的圖書，構思巧妙得令人嘆為觀止。