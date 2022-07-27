東冲有料到：睇泰國樓學英文

泰國樓盤經常發明一些新的名詞，令人大開眼界！

之前曾介紹過一幢大廈有所謂的Duo Space單位，意思指內裏有好特別的空間，雖然只係三百幾呎的小單位，但竟然分了兩層，於客廳上多了一個類似閣樓的地方，一邊是書房、另一邊則是睡房，你或者會覺得用盡了所有空間，亦可能認為很具壓迫感。

但這個還未算經典，最近有個更厲害的Vertiplex 單位登場，這個由泰國其中一間出名的樓盤發展Aspire推出的新Project，意念跟Duo Space類同，在約二百幾呎的單位內間出不同空間，舉例一入門口看到的廚房旁就有一堂梯讓你爬上一個猶如書房的空間，而上書房就要爬上樓梯！之後另一邊小廳上又有另一條樓梯方便爬上樓上的睡房及衣櫃等。整體上可以話每個空間都用到盡，如此概念可謂十分之新穎。只是畢竟單位並非一個高樓底的地方，間了如此多的空間，一進屋便可見幾條樓梯，感覺有趣、獨特兼大膽。

其實今時今日泰國一般樓盤的單位都已經較以前細，所以各大發展商都要各出奇謀，千方百計要令單位空間得以善用，如此意念相信是泰國首創兼極具創作性，當中有些名詞也真的很有創意呢！

胡慧冲