郭富城吊威吔拉傷肋骨險骨裂　全靠愛女呵番繼續頂硬上

第46 屆香港國際電影節在西九文化區舉行記者會，原定3月底舉行的電影節因疫情延期到8月中舉行，出席藝人包括郭富城、古天樂、姜皓文、余香凝等。「影帝」郭富城除了連續第4年擔任電影節大使，主演的電影更成為開幕電影之一。另外一齣開幕電影是古天樂監製與主演的電影《明日戰記》，西片《兩小無懼》則是閉幕電影。

郭富城在台上講到拍攝該片除了要由年輕演到老年，當中更要增磅演繹中年發福，但隨後又要迅速收肚腩，相當有挑戰。他又透露早前拍攝《內幕》時傷肋骨，要小休一段時間，他受訪表示：「戲裏面要旋轉住去吊威吔，難道好高，拍咗10個take，拉傷咗肋骨，睇咗醫生話肋骨冇裂，但係都痛住繼續拍咗個幾月。」他又指女兒知道受傷，有呵番爸爸，令他相當開心。

講到早前他所住的豪宅有單位被匪徒爆竊，他指是租給外父居住的平台單位鄰居遭爆竊，他說：「嗰朝做完嘢返屋企，看更已經同我講，自己都有防備，返到外父屋企見到隔籬屋啲窗開晒，我就叫管理處報警，工人就見到賊人跳過去我哋平台逃走，雖然拉唔到人，對面都有少少損失，但已經好好彩。」他透露事發後妻女也有點擔心，大廈亦已加強保安，而他覺得所住的頂層單位保安措施已足夠，毋須再加強。

講到MIRROR 舉行演唱會意外頻生，身為舞台王者的郭富城可有甚麼建議？他說：「 監製係最清楚嘅，自己唔清楚個舞台設計，唔知點樣評論。最重要係熟悉舞台，同埋啲機關、暗位，自己事前會搭一個真嘅舞台綵排，所以會花好多時間。」

此外，張婉婷又分享到拍攝紀錄片《給十九歲的我》時，笑言拍攝時片中的學生演員正直反叛期，連導演也冇面畀，她向校長求交，要有用愛去包容她們。