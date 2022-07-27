瘋狂運動預備拍打戲！葉蒨文唔恨升Cup：最重要有自信

炎炎夏日，《愛．回家之開心速遞》眾演員舉行「夏水禮」，呂慧儀拿着水槍不停向眾人射水固然吸睛，但不及葉蒨文穿短裙晒白滑長腿搶鏡，她笑言做人有自信比有身材更重要！

林淑敏、許家傑、呂慧儀、葉蒨文、蘇韻姿等，昨日現身將軍澳電視城，出席《愛．回家之開心速遞》「『開心』夏水禮」活動，分享消暑貼士及玩遊戲。葉蒨文穿短裙晒白滑長腿，近期不時於社交網上載水着照的她表示：「疫情初時宅喺屋企，近排見疫情緩和，即刻出去狂做運動，游水、健身同做瑜伽，練到少少馬甲線。」

葉蒨文又坦言操弗為了應付未來工作：「鍛煉定體能，如果咁啱有動作戲拍都應付到，到拍先練就趕唔切。（想拍動作戲？）平時角色都係比較女仔，想試吓做強啲嘅角色。」她笑言很滿意自己的上圍，但希望身形更加纖瘦：「其實最重要係有自信，冇話大定細係好嘅。（諗過出寫真？）冇，唔識擺甫士。（你港姐出身喎？）所以咪一早『拜拜』咗，哈哈！」

而林淑敏透露早前中暑經歷：「放假帶2隻狗行山，行到一半先發現冇帶水，行完山接住出街玩，全日冇飲過水，結果就中暑。」並提醒大家要保持飲水習慣。至於許家傑表示幸好《愛》劇多數在廠景拍攝，若拍外景會喝運動飲品防中暑。