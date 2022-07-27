日向楓　色白巨乳超新星

今年日本寫真界湧現好多優質新人，佢哋唔單止擁有一副可愛美顏，仲擁有吸睛指數爆燈嘅巨乳，而且仲又白又滑，所以被寫真界稱之為超新星絕對唔係吹水，講咗咁耐，邊位新人咁高質呀？咪就係日向楓囉！

柔弱病態美

如果大家鍾意可愛巨乳嫩妹，日本寫真界可以話為大家提供大量選擇，知名嘅包括長澤茉里奈、本鄉柚巴、長月翠、大原優乃等等，最近大家仲有多一個筍盤可以欣賞，佢就係日向楓，大家記住佢個名喇！

剛滿20歲嘅佢，同好多寫真界美少女一樣，生得一副青春可愛嘅娃娃臉，雖然面上少咗幾分陽光氣息，但卻多咗幾分惹人憐愛嘅柔弱病態美，令人好想同阿妹講聲叔叔抱抱。仲有楓妹身材火辣婀娜，肌膚白滑鮮嫩，同時亦凹凸有致，一對F奶質感圓潤飽滿，上圍激凸嘅同時條腰又只得22吋咁幼，配合埋又圓又靚嘅美股，呢副胴體簡直係接近完美呀！

我要做社長

楓妹喺上年投身寫真界努力為大家展露身材，其可愛美貌以及驕人身材俱被寫真界睇好，故被寫真界稱為「色白巨乳超新星」及「色白F奶美少女」。而喺一次訪問中，佢講出入行嘅經過，原來係由現時所屬嘅藝能事務所社長親自發掘佢拍寫真，難怪剛剛出道就備受力捧，火速推出一本寫真集以及寫真DVD喇。對於寫真演出，好多時候都要佢一個人對住鏡頭扮嬌嗲同講對白，楓妹就表示起初都有少少唔習慣，但係好快就適應咗喇。講到未來有咩目標，佢就話好想學發掘自己嘅人一樣做藝能事務所社長，仲話做社長之後會搞番個人氣天團添！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎4吋

三圍：35F-22-34

日向楓唔會吝惜身材，成日都會喺社交網上載好多性感照分享畀大家睇，有部分仲疑似唔小心露出乳暈添，不過已經被佢用格仔遮住咗喇，雖然係咁，亦相當有欣賞價值。