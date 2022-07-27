歌手Michael C翻唱周杰倫作品致敬

歌手陳柏宇師弟Michael C、黃妍及組合小塵埃每星期輪住在社交頻道演繹不同歌曲，今次輪到Michael C，他見兒時偶像周杰倫近日推出睽違六年的最新專輯《最偉大的作品》，即選中歌曲《倒影》翻唱，他說：「我細細個真係聽周杰倫大嘅，可以話係我嘅青春！」Michael C坦言聽得出偶像的專輯中，有新舊的周杰倫在其中，他說：「由以前到依家佢都 keep 住出歌，雖然呢隻碟隔咗好耐先出，但其實好 feel 到佢除咗做新嘅自己畀大家睇，都做緊一啲佢以前歌路風格嘅嘢。而《倒影》就係最 feel 到以前青春嘅感覺。」或者因為這首歌「很周杰倫」，令 Michael C對其情有獨鍾，一聽愛上，覺得這首歌令他有重返學生時代的感覺。

Michael C 用了很短時間改編、拍短片及推出上線，他稱：「非常趕，因為佢啲詞都幾密，同埋佢首歌本身都好full，有好多配樂、人聲、harmony又double咁，但我只有一支結他去伴奏，我都有諗點樣可以令到首歌精彩一啲，因為我鍾意啲好有節奏性嘅嘢，又想令到件事好有玩味或者好groovy，喺結他上都有考思同去諗編排。」