泰國火辣「菇」娘　汗濕誘惑

現今嘅性感網紅要樣靚有樣靚，要身材有身材，所以想喺當中突圍而出真係唔容易，仲要識得度橋出位至得，好似呢位泰國「菇」娘Niparat Konyai，就絕對做到呢點喇！

呼之欲出

話說早前有輯泰國網紅摘菇嘅照片一出，即時引嚟一眾男網民起哄，雖然相中嘅「菇」娘戴住口罩，但因為T恤上嘅汗水，加上大Deep V，令佢嗰對極為胸悍嘅巨乳現晒形，同時下身着穿窿熱褲，露出迷人美腿，更差啲露埋大腿嘅盡頭，咁惹火嘅性感「菇」娘，試問點可能唔瞬間成為話題呢？

有網紅翻查呢輯火辣菇場工作寫真，發現呢位英文叫「Mika」，原名叫Niparat Konyai嘅爆乳泰國網紅，喺2021年已經發布過佢喺菇場工作嘅性感自拍照，而當時佢嘅造型更加性感，穿着白色喱士內衣，一對爆乳呼之欲出，睇到網民流晒口水，更追問菇場請唔請人添！

DJ身份

直到早前Niparat Konyai喺社交網再次發放佢摘菇嘅影片及汗濕透Bra相，令佢再一次成為網民嘅焦點，而今次有網民更發現到佢嘅另一個身份，原來本身佢亦係一位DJ，難怪佢喺社交網不時分享彈結他嘅自拍照。

不過咪以為咁樣就證明佢嘅「菇」娘嘅身份係假，原因係佢拍攝性感寫真嘅種菇場，確實係同佢有關關，亦有唔少影片影到衣着密實嘅佢喺菇場幫手嘅同時，佢亦喺IG連結菇場嘅IG，因此有網民揣測呢個種菇場應該係佢屋企嘅生意，亦因為咁嘅緣故，佢先至可以經常喺菇場內拍寫真。亦因為咁，網民再次起哄問如果想去菇場工作，應該點樣應徵，更問可唔可以同Niparat Konyai一齊種菇喎！

Niparat Konyai嘅社交網網名叫「mikanaka9999」，有逾2,700個貼文，有超過347萬個粉絲，認真厲害，足見佢人氣相當高，如果大家想一睹佢摘菇嘅風采，就要Click入去睇睇喇！